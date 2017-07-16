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Видео
Погружение в самый глубокий в мире бассейн на одном дыхании
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danilov 16 Июля 2017 в 19:02:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 16.07.2017 в 21:25:14   # 617035
Это что то!!! Просто слов нету, смотрел видео на одном дыхании
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  Софруджу 16.07.2017 в 21:59:13   # 617045
Не верится, что такое возможно
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  старик 16.07.2017 в 21:59:25   # 617046
Чего же не показали обратный путь?
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  Ал 16.07.2017 в 22:15:43   # 617054
Цитата: старик от 16.07.2017 21:59:25
На обратный путь без помощи "дыхалки" не хватит, тем более, что на это гораздо больше сил понадобится...
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  jumanjiqz 16.07.2017 в 22:34:10   # 617060
Думаю из-за того что бассейн узкий, воды в нем не так много как например как в море, значить и давления не сильное!?
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  Ал 16.07.2017 в 22:39:54   # 617062
Цитата: jumanjiqz от 16.07.2017 22:34:10
Давление создает вертикальный столб воды. В школьные годы учили что, наливая воду через длинную вертикальную трубку, соединенную с бочкой, можно бочку разорвать.

Быстрое всплытие с большой глубины чревато кессонной болезнью...
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