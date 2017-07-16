Погружение в самый глубокий в мире бассейн на одном дыхании

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danilov 16 Июля 2017 в 19:02:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 16.07.2017 21:59:25На обратный путь без помощи "дыхалки" не хватит, тем более, что на это гораздо больше сил понадобится...
Цитата: jumanjiqz от 16.07.2017 22:34:10Давление создает вертикальный столб воды. В школьные годы учили что, наливая воду через длинную вертикальную трубку, соединенную с бочкой, можно бочку разорвать.
Быстрое всплытие с большой глубины чревато кессонной болезнью...