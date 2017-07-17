Болашак чемпион / Лепсi

из маленьких регионов Казахстана
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danilov 17 Июля 2017 в 12:38:00
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bozon house 17.07.2017 в 13:27:37 # 617198
Цитата: bozon house от 17.07.2017 13:27:37
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из маленьких регионов Казахстана
Любитель ММА 17.07.2017 в 14:27:13 # 617222
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Лепсининск это село, в составе Андреевского района, Талды-Курганской обл., с населением максимум 2000 чел., в лучшие времена, с самого его основания никто его не переименовывал, наименование менялось только незначительно, станица Верхне - Лепсинская, город Лепсинск, при Союзе статус города упразднили и с тех пор это село Лепсинск. Андреевка это совсем другое село.
Наименование Ойджайляу это село никогда не носило, Джайляу местные называли долину за Лепсинском, туда в советские времена шли на откорм бесчисленные стада овец и КРС. Пишу об этом потому что это моя Родина, перевод просто выбесил.
В общем, то что делает Оспанов заслуживает уважения, переводчику не зачёт.