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Болашак чемпион / Лепсi
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danilov 17 Июля 2017 в 12:38:00
Вы знали, что в ауле, который находится 1200м над уровнем моря, находится спортивная интернат-школа, в котором обучают талантливых ребят из маленьких регионов Казахстана.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 17.07.2017 в 13:27:37   # 617198
Quote:
из маленьких регионов Казахстана
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  Marvel 17.07.2017 в 13:54:32   # 617209
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  Любитель ММА 17.07.2017 в 14:27:13   # 617222
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  jumanjiqz 17.07.2017 в 14:28:56   # 617223
Это видео не запускается, есть с альтернативного ресурса или похожее!?
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  Типчик 17.07.2017 в 14:56:28   # 617229
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  Пермяк 17.07.2017 в 16:03:59   # 617233
Или перевод не правильный (в субтитрах), или эти ребята не знают собственной истории.
Лепсининск это село, в составе Андреевского района, Талды-Курганской обл., с населением максимум 2000 чел., в лучшие времена, с самого его основания никто его не переименовывал, наименование менялось только незначительно, станица Верхне - Лепсинская, город Лепсинск, при Союзе статус города упразднили и с тех пор это село Лепсинск. Андреевка это совсем другое село.
Наименование Ойджайляу это село никогда не носило, Джайляу местные называли долину за Лепсинском, туда в советские времена шли на откорм бесчисленные стада овец и КРС. Пишу об этом потому что это моя Родина, перевод просто выбесил.
В общем, то что делает Оспанов заслуживает уважения, переводчику не зачёт.
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