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Грузчики достойно доставили груз
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Гость 19 Июля 2017 в 18:11:40
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Pole13
19.07.2017 в 18:17:36
# 618735
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Софруджу
19.07.2017 в 18:33:14
# 618738
Бедная тётка
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Yerla
19.07.2017 в 19:02:06
# 618745
хз .. как по мне то сразу паливно что наигранно .. эдакая вирусная рекламка .. на фоне жк акварель
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старик
19.07.2017 в 19:32:29
# 618779
Что то не верится в реальность происходящего.
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Profi
19.07.2017 в 20:12:31
# 618902
Мне кажется что это шоу, для определенного выпуска по TV. Или, для сайта компании транспортной логистики или магазина, ну или просто решили разыграть тетку, по акции компании или для накрутки просмотров и подписчиков. (Пиар)
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