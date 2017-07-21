Приятно посмотреть на качественную работу

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Гость 21 Июля 2017 в 11:49:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Skype от 21.07.2017 11:59:45
Хорошо, но дорого, но хорошо блин
Хорошо, но дорого, но хорошо блин
Думаете, что у наших в сметах дешевле?
Цитата: Mikado от 21.07.2017 12:12:20
Думаете, что у наших в сметах дешевле?
Цитата: Skype от 21.07.2017 11:59:45
Хорошо, но дорого, но хорошо блин
Хорошо, но дорого, но хорошо блин
Думаете, что у наших в сметах дешевле?
В наших сметах будет дороже в 10 раз чем у них.