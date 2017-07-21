Приятно посмотреть на качественную работу

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Гость 21 Июля 2017 в 11:49:34
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  Skype 21.07.2017 в 11:59:45   # 619367
Хорошо, но дорого, но хорошо блин
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  Mikado 21.07.2017 в 12:12:20   # 619373
Цитата: Skype от 21.07.2017 11:59:45
Хорошо, но дорого, но хорошо блин


Думаете, что у наших в сметах дешевле?
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  Pole13 21.07.2017 в 12:16:29   # 619374
Молодцы немцы.
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  строитель 21.07.2017 в 12:41:19   # 619388
Я помню как полчаса стоял дрочил на укладку брусчатки в Берне. Тоже зрелище атракцион для перфекционист
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  Super 21.07.2017 в 12:47:50   # 619392
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  332-712 21.07.2017 в 13:13:56   # 619402
у нас бы перекрыли всю улицу на месяц, разъебали бы асфальт в радиусе 10-ти метров, засрали бы всю шахту канализации, два квартала жилых домов сидели бы без воды. а после того, как закончат, люк провалится, асфальт просядет в радиусе 20-ти метров и рядом прорвет какую-нить трубу...
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