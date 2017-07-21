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МАКС 2017 Тренировочные полёты СУ35С
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danilov 21 Июля 2017 в 23:47:27
Что творит, а!
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Pole13
21.07.2017 в 23:53:48
# 619545
Как будто законов физики для него не существует, а ведь он весит больше 30 тонн.
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строитель
22.07.2017 в 01:08:46
# 619552
Соотношение тяги двигателей к массе самолёта в разы больше необходимой для удержания в состоянии нулевой скорости. Да ещё и позволяет ускоряться из состояния неподвижного зависания
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