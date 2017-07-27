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Дебошир в самолёте получил за свои слова
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danilov 27 Июля 2017 в 08:54:30
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Versus
27.07.2017 в 09:00:07
# 620452
Вам не кажется, что его надо было ещё пару раз стукнуть?
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Hairless
27.07.2017 в 09:05:17
# 620453
Нужно бы, конечно, но кому охота лишний раз об дырявого руки пачкать?
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X-Daemon
27.07.2017 в 09:36:32
# 620457
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