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Дебошир в самолёте получил за свои слова
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danilov 27 Июля 2017 в 08:54:30


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 27.07.2017 в 09:00:07   # 620452
Вам не кажется, что его надо было ещё пару раз стукнуть?
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  Hairless 27.07.2017 в 09:05:17   # 620453
Нужно бы, конечно, но кому охота лишний раз об дырявого руки пачкать?
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  X-Daemon 27.07.2017 в 09:36:32   # 620457
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