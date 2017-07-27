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В Алматы полицейские задержали бьющегося в конвульсиях неадекватного водителя
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danilov 27 Июля 2017 в 15:49:53
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  Aлекс 27.07.2017 в 16:04:45   # 620577
Если б сказал, я бы сказал
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  мастер 27.07.2017 в 16:49:55   # 620583
Бл..ь, наркоманы проклятые..
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  SPYKER X 27.07.2017 в 17:10:07   # 620590
Все понимаю, хочешь долбить - долби, твое право, ну на*уя за руль садиться в этом состоянии и подвергать других опасности...
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  SPYKER X 27.07.2017 в 17:12:56   # 620591
P.S. Первый раз вижу таких больших наркоманов, обычно дрыщи всякие!
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  Рамзес 27.07.2017 в 17:28:57   # 620595
Про X6 забыли,ах да Усеновы же...
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  Pole13 27.07.2017 в 17:49:51   # 620601
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  Pole13 27.07.2017 в 18:19:22   # 620609
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  старик 27.07.2017 в 18:56:12   # 620615
Самое первое, что должны были сделать менты-выдернуть ключ зажигания! Этот идиот мог в любой момент запустить двигатель и натворить столько дел, что трупы ни в чем неповинных людей считали бы десятками. Непрофессионализм ментов налицо.
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  Pole13 27.07.2017 в 20:22:32   # 620641
Цитата: старик от 27.07.2017 18:56:12
Самое первое, что должны были сделать менты-выдернуть ключ зажигания! Этот идиот мог в любой момент запустить двигатель и натворить столько дел, что трупы ни в чем неповинных людей считали бы десятками. Непрофессионализм ментов налицо.
Эээ, я думаю им было страшно, все таки двухметровый неадекватный чувак)))
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