В Алматы полицейские задержали бьющегося в конвульсиях неадекватного водителя

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danilov 27 Июля 2017 в 15:49:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 27.07.2017 18:56:12Эээ, я думаю им было страшно, все таки двухметровый неадекватный чувак)))
Самое первое, что должны были сделать менты-выдернуть ключ зажигания! Этот идиот мог в любой момент запустить двигатель и натворить столько дел, что трупы ни в чем неповинных людей считали бы десятками. Непрофессионализм ментов налицо.
Самое первое, что должны были сделать менты-выдернуть ключ зажигания! Этот идиот мог в любой момент запустить двигатель и натворить столько дел, что трупы ни в чем неповинных людей считали бы десятками. Непрофессионализм ментов налицо.