Все встряли

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Aлекс от 27.07.2017 16:41:42Как чем ждут еще вертолет там уже пол страны застряло все так хотели его спасти))))
чем закончилось?
чем закончилось?
Всегда задаюсь вопросом, нахуя нам такая информация из соседнего государства.Такой же ролик с просторов Казахстана был бы более интересен Вам? Я посмотрел с интересом, вне зависимости от государственной принадлежности ролика.
Цитата: Walter от 27.07.2017 18:27:50
Всегда задаюсь вопросом, нахуя нам такая информация из соседнего государства.
Всегда задаюсь вопросом, нахуя нам такая информация из соседнего государства.
можа на куя оно тебе! может не стоит разделять по интересам!!!