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Все встряли
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danilov 27 Июля 2017 в 16:16:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 27.07.2017 в 16:39:37   # 620581
вызывайте вертолет
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  Aлекс 27.07.2017 в 16:41:42   # 620582
чем закончилось?
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  Super 27.07.2017 в 16:50:42   # 620584
Цитата: Aлекс от 27.07.2017 16:41:42
чем закончилось?
Как чем ждут еще вертолет там уже пол страны застряло все так хотели его спасти))))
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  SVOY 27.07.2017 в 16:55:02   # 620586
Вопрос один:НАХ?
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  Lokki 27.07.2017 в 17:00:46   # 620588
Чего их туда понесло? Нахера было ехать через болота?
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  leksi 27.07.2017 в 17:32:43   # 620596
чем круче внедарожник тем дальше идти за трактором
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  Walter 27.07.2017 в 18:27:50   # 620611
Всегда задаюсь вопросом, нахуя нам такая информация из соседнего государства.
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  старик 27.07.2017 в 18:41:09   # 620613
Quote:
Всегда задаюсь вопросом, нахуя нам такая информация из соседнего государства.
Такой же ролик с просторов Казахстана был бы более интересен Вам? Я посмотрел с интересом, вне зависимости от государственной принадлежности ролика.
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  гримм 27.07.2017 в 19:36:04   # 620631
Цитата: Walter от 27.07.2017 18:27:50
Всегда задаюсь вопросом, нахуя нам такая информация из соседнего государства.

можа на куя оно тебе! может не стоит разделять по интересам!!!
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  гримм 27.07.2017 в 19:37:11   # 620633
а лебёдку и длинный альпинистский трос тоже ненадумывают!!!
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