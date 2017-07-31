Учения в московском метро

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danilov 31 Июля 2017 в 11:17:38
Все происходит на станции Молодежная,Филевской линии,ночью,во время тренировки служб метрополитена в случае ядерной войны.
В последнее время такие тренировки стали проводить чуть ли не каждый месяц по ночам.
Смазываются и приводятся в порядок все механизмы жизнеобеспечния на станциях. Прежде всего гермозатворы-стальные ворота,отделяющие станцию от поверхности через 15 минут после сигнала воздушной тревоги.
Монтируются новые гермозатворы на станции Коньково,Калужско-Рижской линии.
Сами по себе,такие двери очень тяжелые и массивные. Могут легко раздавить человека. По инструкции, если напирающая толпа будет препятствовать закрытию гермодверей, полиция, охраняющая станцию откроет огонь на поражение.
Весь персонал станции объявляется мобилизованным-каждый получает звание и должность. Полиция охраняет порядок на станции и имеет право расстреливать без суда и следствия за паникерство.
Кассирши превращаются в медсестер-именно они будут выхаживать тех,кто был затоптан в давке(которая возникнет со 100% вероятностью на входе) и тех счастливчиков, которые смогут протянуть на поверхности первые 2 суток после удара-именно тогда на поверхность со станций будут подниматься первые группы разведчиков-дозиметристов, которые на обратном пути смогут забрать обожженных и облученных людей в метро через систему гермошлюзов(небольшая,но очень крепкая гермодверь,ведущая в комнату с дезактивационным душем,за которым еще одна такая же дверь-уже на станцию).
Разведку будут выполнять эскалаторщики и полицейские.
Электромеханическая служба установит на платформе фонтанчики с водой,откроет сортиры,включит фильтры.
Электроснабжение с первых минут после объявления воздушной тревоги будет перенаправлено на несколько ДЭС под землей,местоположение которых не афишируется.Также есть возможность включить генераторы на станциях.Запасов топлива хватит на две недели,далее их требуется пополнять со складов.То же самое касается и продуктов.
На каждой станции имеется неприкосновенный запас консервов и медикаментов,а также противогазов и дозиметров.
Все межстанционные тоннели тоже будут заблокированы на первое время.Если в перегоне не будет превышен уровень радиации,а также не будет воды,то тоннели откроют.
Кстати,сразу после объявления воздушной тревоги,персонал станции,раскладывает специальные сходные мостики для схода пассажиров с платформы в тоннели. Людей на платформе будет ОЧЕНЬ много уже через 5 минут и места будет не хватать для всех,поэтому в первую очередь, всех погонят на пути(контактный рельс уже будет отключен).
Далее,если станцию не завалит/затопит,женщин и детей впустят на платформу,а остальных разместят в тоннеле(в его пристанционной части-до гермоворот)-постелят настилы на рельсы,раздадут одеяла и подушки(на всех кому хватит).
Где то через два дня,при благоприятном развитии событий(ПВО не допустило удара вражеских боеголовок в грунт и метро уцелело),население будет по тоннелям выводиться из города в сельскую местность.В случае наступления ядерной зимы возможно дальнейшее использование метрополитена,как убежища,при наличии электроэнергии для насосов,откачивающих воду и других систем жизнеобеспечения.
Я просто представил себе: едешь такой в метро,и тут такой стандартный метрошный спокойный,расслабленный вежливый голос, как видео.
"Внимание!В городе объявлена воздушная тревога.Выход из метро прекращен.Все эскалаторы работают только на спуск.Находясь на эскалаторе стойте справа,проходите слева.Не задерживайтесь на платформе,быстрее проходите в тоннели по сходным устройствам.Соблюдайте спокойствие и строго выполняйте все распоряжения дежурного персонала метрополитена.".
https://pikabu.ru/story/vozdushnaya_trevoga_v_metro_5222959