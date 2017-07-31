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В Финиксе добрый американский гражданин пришел в месный лгбт-центр с канистрой бензина
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danilov 31 Июля 2017 в 12:05:01
http://abc7.com/news/man-seen-on-camera-dousing-lighting-lgbt-center-on-fire/2253824/
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jumanjiqz
31.07.2017 в 12:07:11
# 621414
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