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В Финиксе добрый американский гражданин пришел в месный лгбт-центр с канистрой бензина
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danilov 31 Июля 2017 в 12:05:01


http://abc7.com/news/man-seen-on-camera-dousing-lighting-lgbt-center-on-fire/2253824/
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  jumanjiqz 31.07.2017 в 12:07:11   # 621414
Очень добрый!
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