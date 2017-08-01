Страшные кровавые разборки устроила молодежь в Петропавловске

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danilov 01 Августа 2017 в 17:35:42
Группа парней два дня выясняла отношения. В результате в реанимации оказался 19-летний выпускник колледжа.
Пятница, 28-ое июня, ночь. Это запись с камеры наружного наблюдения одного из ресторанов Петропавловска. На кадрах видно, как двое парней несколько раз наносят удары молодому человеку. И вот один из них достает травматический пистолет, стреляет в руку своего противника, перезаряжает, и снова нажимает на курок. Похоже на сюжет западного боевика. 39 секунд видео за часы разлетелось по соцсетям.
Эта видеозапись сделана на следующий день. Здесь те же молодые люди, только оружие пятничный стрелок взял более серьезное - дробовик! На месте происшествия до сих пор осталась кровь. Подозреваемых полицейские задержали оперативно. В ИВС сейчас находятся трое участников перестрелки. Им от 16 до 19 лет.
Мадина Балгашукова, руководитель пресс-службы областного ДВД СКО:
- В ходе расследования установлено, что между двумя молодыми людьми произошел конфликт, к решению которого каждая из сторон привлекла своих знакомых. В результате словесная ссора переросла в инцидент, в ходе которого один из участников получил дробовое ранение в ногу.
Из дробовика попали в ногу 19-летнему Ерболу Хамитову. Парень - спортсмен, в этом году окончил колледж, строил большие планы на будущее. Хотел пойти в армию, а потом получить высшее образование. В больницу Ербола доставили в субботу поздним вечером, в тяжелом состоянии.
Галина Маметова, главный врач первой городской больницы:
- За счет разрыва сосудистого нервного пучка и нога ниже повреждения была не жизнеспособна, была проведена ампутация. Состояние больного на сегодня стабильно тяжелое. В динамике лучше, восстановлены все жизненные функции организма. Он в сознании и адекватен.
Возле больницы сейчас дежурят родители и друзья Ербола. Он два дня провел в реанимации. Сейчас его перевели в обычную палату.
Галия Алпуспаева:
- У него разбита голова, перевязана рука, ногу отрезали, выбили зубы. Он весь избитый.
По официальной информации, в числе задержанных нет детей из числа «золотой» молодежи. Отец Ербола говорит, именно того, кто стрелял, не задержали. Родные переживают, что главного зачинщика не осудят.
Галымкерей Кусаинов:
- Говорят он сбежал. Те, кого задержали может быть и участвовали, но не они стреляли, а Бектасов Т.
Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 293 УК РК «Хулиганство» и части 2 статьи 99 «Покушение на убийство»
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 01.08.2017 в 17:48:23 # 621676
Да уж, продолжение еще страшнее