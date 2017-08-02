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Шымкентский свадебный кортеж переплюнул всех
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danilov 02 Августа 2017 в 19:43:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Saturn 02.08.2017 в 19:56:14   # 621995
Небось пригласили КН со всей его свитой.
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  decoder 02.08.2017 в 20:02:39   # 621996
Ну так если деньги есть почему и нет... Нет предела в понтах! Наверно и после этого найдётся что то, что вертолёт переплюнет...
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  lado 02.08.2017 в 20:05:26   # 621997
Я конечно же понимаю, что понты и так далее... Но одного понять не могу - нахуя????
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  Pole13 02.08.2017 в 20:06:10   # 621998
Еврокоптер 130 классная вертушка. Конечно не для таких пафосных мероприятий. Новый рубеж взят,вертолет на свадьбе,кто теперь за самолет???
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  андремас 02.08.2017 в 20:22:55   # 622003
На танках слабо?
Пупса на ствол и alga!
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  12АТП2 02.08.2017 в 20:30:05   # 622004
Непонимаю нахер так радоватся свадьбе? Мозги же завтра и всю жизнь будет еб...ть...
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  AWP 02.08.2017 в 21:05:42   # 622011
Цитата: lado от 02.08.2017 20:05:26
Я конечно же понимаю, что понты и так далее... Но одного понять не могу - нахуя????


А хз. Понты.
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  Alexy 02.08.2017 в 21:14:32   # 622016
Сейтжановский вертолёт, что ли?
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  southman33 02.08.2017 в 21:14:40   # 622017
Один известный курорт закрыли в воскресенье для посетителей в связи с тоем. Кажись связано с этим
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  старик 02.08.2017 в 21:20:48   # 622018
Тупые мамбеты! И дело не в вертолете, а в том, что как всегда заняли всю проезжую часть. Почему то они считают, что их свадьба должна блокировать движение других машин. Не областной судья празднует? Так то вместо вертолета можно было "Стрижей" пригласить, а на дороге вообще "ежей" противотанковых наставить. Гулять так гуляить!
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  Лысый 02.08.2017 в 21:27:02   # 622020
Понты дороже денег! Истинно говорю Вам!!! Особенно азиатские понты.
Вот еще понты... Шварц нервно мусолит сигару в сторонке.



Ваххх! Кинжал прям шляпа папал!!!
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  spy 02.08.2017 в 21:35:01   # 622022
Тахтарчик уже довыебывался...
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  Alexy 02.08.2017 в 22:11:30   # 622036
Цитата: Лысый от 02.08.2017 21:27:02
Понты дороже денег! Истинно говорю Вам!!! Особенно азиатские понты.
Вот еще понты... Шварц нервно мусолит сигару в сторонке.



Ваххх! Кинжал прям шляпа папал!!!


Масштабы учений потрясают - один коммандос president Гурбунгулы, десять чабанов генералов в форме, два вертолета, один самолетик и "три боевых жипа"!
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  Super 02.08.2017 в 22:27:57   # 622040
Интересно а то что сейчас три штуки летает по кругу это продолжение банкета?
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  Super 02.08.2017 в 22:37:41   # 622045
Чето загуляли уже больше полу часа вокруг города и аэропорта против часовой стрелки летают.
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  Blackadder 02.08.2017 в 22:56:50   # 622057
Бишара... Вот летящая над кортежем "Звезда смерти" и Дарт Вейдер, в голубых плавках, поющий песни из репертуара Кайрата Нуртаса, это по настоящему богато...
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  astra 02.08.2017 в 23:14:02   # 622067
Степные дикари
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  НурболаТТ 02.08.2017 в 23:20:45   # 622071
Новый организатор земельных митингов объявился что ли у нас? А разрешение на полет вертолета оформляли или "развели"? А если когда-нибудь посадят, эта свита рядом будет или разбежится? Найдется ли СМИ, которое расследует этот "незаконный митинг" и его организатора? Фамилию в студию! Народ должен знать своих героев, которыми можно "гордиться"! Ну и за молодую парочку порадоваться, чтобы не развелись раньше времени
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  walker 02.08.2017 в 23:22:55   # 622072
Цитата: astra от 02.08.2017 23:14:02
Степные дикари

Образцовый камент "уважающего" коренной народ "просвещенного и культурного белого господина"
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  walker 02.08.2017 в 23:24:30   # 622073
потребность в признании - это естественно. Добиваются признания кто как может.
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  НурболаТТ 02.08.2017 в 23:40:11   # 622081
Надо было им сегодня в Енбекшинский суд прийти, посмотреть на "пивного короля", глядишь, может, задумались бы над смыслом жизни, о предоставленных небесами возможностях, о добрых делах, которые можно сделать вместо понтов, пересмотреть свою жизнь. Полный зал, духота из-за одного адвоката, который боялся простудиться из-за кондиционера, куча журналистов. И всё
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  Yerla 02.08.2017 в 23:57:22   # 622092
иб*ть, срать, мазать !!!
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  332-712 03.08.2017 в 00:03:32   # 622096
Цитата: walker от 02.08.2017 23:22:55
Цитата: astra от 02.08.2017 23:14:02
Степные дикари

Образцовый камент "уважающего" коренной народ "просвещенного и культурного белого господина"


а если так скажет представитель "коренного народа"? степные дикари.
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  старик 03.08.2017 в 00:15:38   # 622108
Архар покарал мой отрицательный коммент, видимо сидел за рулем одной из машин кортежа. А может вертолетом управлял?
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  jumanjiqz 03.08.2017 в 00:39:41   # 622127
Красиво жить не запретишь!
Но безопасность превыше всего, так что:
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  КЕДЫ 03.08.2017 в 02:15:12   # 622178
ебааааааааааать
вот отжигают так отжигают))) еще бы тепловые пушки по сторонам выплевывали бы с вертолета вообще круто было бы.
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  Мура45 03.08.2017 в 02:17:51   # 622179
Следующий свадебный понт будет отмечен пролётом над кортежем звена истребителей МиГ-29 с исполнением фигур высшего пилотажа.
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