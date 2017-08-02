Шымкентский свадебный кортеж переплюнул всех

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danilov 02 Августа 2017 в 19:43:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пупса на ствол и alga!
Цитата: lado от 02.08.2017 20:05:26
Я конечно же понимаю, что понты и так далее... Но одного понять не могу - нахуя????
Я конечно же понимаю, что понты и так далее... Но одного понять не могу - нахуя????
А хз. Понты.
southman33 02.08.2017 в 21:14:40 # 622017
Вот еще понты... Шварц нервно мусолит сигару в сторонке.
Ваххх! Кинжал прям шляпа папал!!!
Цитата: Лысый от 02.08.2017 21:27:02
Понты дороже денег! Истинно говорю Вам!!! Особенно азиатские понты.
Вот еще понты... Шварц нервно мусолит сигару в сторонке.
Ваххх! Кинжал прям шляпа папал!!!
Понты дороже денег! Истинно говорю Вам!!! Особенно азиатские понты.
Вот еще понты... Шварц нервно мусолит сигару в сторонке.
Ваххх! Кинжал прям шляпа папал!!!
Масштабы учений потрясают - один
Blackadder 02.08.2017 в 22:56:50 # 622057
Цитата: astra от 02.08.2017 23:14:02
Степные дикари
Степные дикари
Образцовый камент "уважающего" коренной народ "просвещенного и культурного белого господина"
Цитата: walker от 02.08.2017 23:22:55
Образцовый камент "уважающего" коренной народ "просвещенного и культурного белого господина"
Цитата: astra от 02.08.2017 23:14:02
Степные дикари
Степные дикари
Образцовый камент "уважающего" коренной народ "просвещенного и культурного белого господина"
а если так скажет представитель "коренного народа"? степные дикари.
Но безопасность превыше всего, так что:
вот отжигают так отжигают))) еще бы тепловые пушки по сторонам выплевывали бы с вертолета вообще круто было бы.