Президент-туркменатор: голливудскую стрельбу лидера Туркмении сняли на видео

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Гость 02 Августа 2017 в 22:18:15
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в военных учениях, которые прошли под Ашхабадом. Глава государства лично продемонстрировал руководителям силовых ведомств, как нужно обращаться с оружием, метко стрелять и метать кинжалы во врага. Все это — под бурные аплодисменты военных.
Видео опубликовал портал «Хроника Туркменистана». В динамично смонтированном ролике показывается, как Гурбангулы Бердымухамедов едет на сборы на сверкающем внедорожнике и надевает комуфляж. Пафосный видеоотчет вызвал множество ироничных комментариев в Сети: президента сравнили с брутальным мачо из голливудских боевиков или индийских фильмов, а также прозвали «туркменатором».
На том же портале опубликованы и другие ролики, прославляющие хорошую физическую подготовку Бердымухамедова. Например, показательная тренировка для министров страны под руководством главы государства.
http://ntv.ru/novosti/1882618/
Комментарии, по рейтингу, по дате
И на скачках участвует !
Красавец !