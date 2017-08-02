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Президент-туркменатор: голливудскую стрельбу лидера Туркмении сняли на видео
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Гость 02 Августа 2017 в 22:18:15


Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в военных учениях, которые прошли под Ашхабадом. Глава государства лично продемонстрировал руководителям силовых ведомств, как нужно обращаться с оружием, метко стрелять и метать кинжалы во врага. Все это — под бурные аплодисменты военных.

Видео опубликовал портал «Хроника Туркменистана». В динамично смонтированном ролике показывается, как Гурбангулы Бердымухамедов едет на сборы на сверкающем внедорожнике и надевает комуфляж. Пафосный видеоотчет вызвал множество ироничных комментариев в Сети: президента сравнили с брутальным мачо из голливудских боевиков или индийских фильмов, а также прозвали «туркменатором».
На том же портале опубликованы и другие ролики, прославляющие хорошую физическую подготовку Бердымухамедова. Например, показательная тренировка для министров страны под руководством главы государства.

http://ntv.ru/novosti/1882618/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СырАешко 02.08.2017 в 22:38:26   # 622046
Красавчик
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  Ал 02.08.2017 в 22:55:34   # 622055
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  Маке0912 02.08.2017 в 23:20:26   # 622070
Форму держит !
И на скачках участвует !
Красавец !

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  jumanjiqz 03.08.2017 в 00:13:49   # 622107
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  Свомпи 03.08.2017 в 00:43:32   # 622132
😒Йобанаврот!????
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  звукач 03.08.2017 в 01:52:39   # 622171
Сам президент этот ролик смотрел Пафос ....и ничего более....Вызывает иронию....
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  Dior 03.08.2017 в 02:00:59   # 622174
Тише, тише. Не ровен час сейчас и наш так наряжаться будет )))
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