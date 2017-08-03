▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Видео
Полицейский Павлодара, похвастался служебным велосипедом
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 03 Августа 2017 в 11:17:58
Кожаный салон, диски хром, стробоскопы, громкоговоритель
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
bozon house
03.08.2017 в 11:40:21
# 622264
Что-то общим планом не сняли. Велик без скоростей? В горку трудновато будет педалировать.
поощрить
|
покарать
mitrich78
03.08.2017 в 11:49:30
# 622270
с юмором че
поощрить
|
покарать
Пришелец
03.08.2017 в 14:19:14
# 622321
у нас!!! и у них--
,,,или можно же заказать на будущее
,,,тогда и форму нужно поменять
поощрить
|
покарать
KAN13
03.08.2017 в 14:20:52
# 622322
Скильки стоит сиё чудо ? .
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь