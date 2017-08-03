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Полицейский Павлодара, похвастался служебным велосипедом
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danilov 03 Августа 2017 в 11:17:58
Кожаный салон, диски хром, стробоскопы, громкоговоритель

Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 03.08.2017 в 11:40:21   # 622264
Что-то общим планом не сняли. Велик без скоростей? В горку трудновато будет педалировать.
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  mitrich78 03.08.2017 в 11:49:30   # 622270
с юмором че
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  Пришелец 03.08.2017 в 14:19:14   # 622321
у нас!!! и у них--,,,или можно же заказать на будущее,,,тогда и форму нужно поменять
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  KAN13 03.08.2017 в 14:20:52   # 622322

Скильки стоит сиё чудо ? .
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