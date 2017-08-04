Шарики на ЛЭП

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bozon house 04.08.2017 в 15:12:45 # 622624
Цитата: bozon house от 04.08.2017 15:12:45
35 кВ - не меньше. Шарики какие-то проводящие.
35 кВ - не меньше. Шарики какие-то проводящие.
Шарики из майлара-металлизированной пленки. Соответственно хорошо проводят электричество.
bozon house 04.08.2017 в 16:35:38 # 622674
Цитата: Лысый от 04.08.2017 16:34:57Шайтан-шарики!
Шарики из майлара-металлизированной пленки. Соответственно хорошо проводят электричество.
Цитата: bozon house от 04.08.2017 15:12:45
35 кВ - не меньше. Шарики какие-то проводящие.
35 кВ - не меньше. Шарики какие-то проводящие.
Шарики из майлара-металлизированной пленки. Соответственно хорошо проводят электричество.