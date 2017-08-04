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Шарики на ЛЭП
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danilov 04 Августа 2017 в 14:51:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 04.08.2017 в 15:12:45   # 622624
35 кВ - не меньше. Шарики какие-то проводящие.
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  Лысый 04.08.2017 в 16:34:57   # 622673
Цитата: bozon house от 04.08.2017 15:12:45
35 кВ - не меньше. Шарики какие-то проводящие.


Шарики из майлара-металлизированной пленки. Соответственно хорошо проводят электричество.
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  bozon house 04.08.2017 в 16:35:38   # 622674
Цитата: Лысый от 04.08.2017 16:34:57
Цитата: bozon house от 04.08.2017 15:12:45
35 кВ - не меньше. Шарики какие-то проводящие.


Шарики из майлара-металлизированной пленки. Соответственно хорошо проводят электричество.
Шайтан-шарики!
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