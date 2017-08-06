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Видео
Китайцы на гребенке
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danilov 06 Августа 2017 в 13:17:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 06.08.2017 в 13:24:40   # 622922
китайский танк чо .. не удивительно
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  строитель 06.08.2017 в 13:33:27   # 622924
В своём репертуаре. И в прошлом году коток потеряли. Катарцы тоже в прошлом перевернули машину в этом стволом в землю воткнулись
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  danilov 06.08.2017 в 15:18:55   # 622935
Это прошлогоднее как раз видео.
В этом году китайцы попрыгунчики

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  332-712 06.08.2017 в 15:20:50   # 622936


они ж, вроде, поставщика сменить хотели?

PS. пока писал, уже прояснилось )))
будут нормальные видосы с соревнований?
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  андремас 06.08.2017 в 19:19:35   # 622959
Torsion shit.
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