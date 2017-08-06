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Китайцы на гребенке
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danilov 06 Августа 2017 в 13:17:14
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Yerla
06.08.2017 в 13:24:40
# 622922
китайский танк чо .. не удивительно
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строитель
06.08.2017 в 13:33:27
# 622924
В своём репертуаре. И в прошлом году коток потеряли. Катарцы тоже в прошлом перевернули машину в этом стволом в землю воткнулись
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danilov
06.08.2017 в 15:18:55
# 622935
Это прошлогоднее как раз видео.
В этом году китайцы попрыгунчики
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332-712
06.08.2017 в 15:20:50
# 622936
они ж, вроде, поставщика сменить хотели?
PS. пока писал, уже прояснилось )))
будут нормальные видосы с соревнований?
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андремас
06.08.2017 в 19:19:35
# 622959
Torsion shit.
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