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Бабушка с внуком и непонятные типы с битами
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danilov 07 Августа 2017 в 11:27:13
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Северный чел
07.08.2017 в 11:32:43
# 623104
к чему это?
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walker
07.08.2017 в 11:54:56
# 623107
К тому, что в КЗ нацики житья не дают, а в Челябе - ляпота.
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nurlan_t90
07.08.2017 в 11:59:52
# 623108
Автор что то украл, грибы в поле что то мутный тип
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РусланY
07.08.2017 в 12:20:16
# 623111
Суровые Челябинские мужики - Равшан и Джамшут.
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jumanjiqz
07.08.2017 в 12:26:36
# 623113
Предыстория нужна. Бабке респект!
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Лысый
07.08.2017 в 12:30:46
# 623114
Курды мы,бабка, курды!
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Nightwalker
07.08.2017 в 12:44:39
# 623118
Давить нахуй этих уебков сразу надо было и все дела..
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КЕДЫ
07.08.2017 в 13:09:00
# 623124
"е@ала жаба гадюку". Вот мне кажется этот случай как раз и рождает такие поговорки
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