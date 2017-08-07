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Бабушка с внуком и непонятные типы с битами
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danilov 07 Августа 2017 в 11:27:13
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  Северный чел 07.08.2017 в 11:32:43   # 623104
к чему это?
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  walker 07.08.2017 в 11:54:56   # 623107
К тому, что в КЗ нацики житья не дают, а в Челябе - ляпота.
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  nurlan_t90 07.08.2017 в 11:59:52   # 623108
Автор что то украл, грибы в поле что то мутный тип
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  РусланY 07.08.2017 в 12:20:16   # 623111
Суровые Челябинские мужики - Равшан и Джамшут.
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  jumanjiqz 07.08.2017 в 12:26:36   # 623113
Предыстория нужна. Бабке респект!

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  Лысый 07.08.2017 в 12:30:46   # 623114
Курды мы,бабка, курды!
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  Nightwalker 07.08.2017 в 12:44:39   # 623118
Давить нахуй этих уебков сразу надо было и все дела..
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  КЕДЫ 07.08.2017 в 13:09:00   # 623124
"е@ала жаба гадюку". Вот мне кажется этот случай как раз и рождает такие поговорки
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