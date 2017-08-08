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Гениально
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danilov 08 Августа 2017 в 10:43:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 08.08.2017 в 10:55:38   # 623261
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  Фандорин77 08.08.2017 в 11:09:03   # 623265
Зашибезно!!! Особенно для тех, кто уже по полю погонять не может
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  КЕДЫ 08.08.2017 в 11:10:59   # 623267
Да и по яйцам распечатать тоже добно очень.
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  bozon house 08.08.2017 в 11:54:54   # 623278
Вот они - генитальныегениальные!
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  jumanjiqz 08.08.2017 в 12:32:47   # 623286
Сверху бы еще сеточку чтобы мяч не улетал, а так прикольно, можно не уставая повеселится.
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