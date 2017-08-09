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Дотащил до финиша
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danilov 09 Августа 2017 в 17:12:11
Beach to Beacon 10K — ежегодный 10–километровый шоссейный пробег, который проходит в штате Мэн, США. В соревнованиях принимают участие более 5000 человек, среди которых сильнейшие стайеры мира.
В этом году лидером гонки был 23–летний Джесси Орах. Его главный конкурент 34–летний Роберт Гомес отставал примерно на 30 секунд. Когда он прошёл последний поворот, увидел, что Джесси Орах лежит на земле: буквально в 50 метрах от финиша с ним произошёл тепловой удар. Гомес подхватил Ораха и буквально дотащил его до финиша, толкнув перед собой и подарив ему победу.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Serg155 09.08.2017 в 17:44:13   # 623474
Мужик, базар жок
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  Прапор 09.08.2017 в 18:51:07   # 623478
чмыри . Десятку каждую неделю, по пересеченке, с автоматом, под палящим солнцем Капчагая. А после нихуа вот так не умираешь на земле, стоишь и слушаешь как на тебя орёт комбат, что, мол, чего так медленно бежите, или вприсядку полкилометра до казармы, держа калаш над головой.
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  КЕДЫ 09.08.2017 в 20:34:15   # 623485
что то армия вспомнилась. наших сержантов бы этому чуваку- еще километра 2-3 как газель бы пробежал
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  Pole13 09.08.2017 в 22:34:10   # 623493
Цитата: Прапор от 09.08.2017 18:51:07
чмыри . Десятку каждую неделю, по пересеченке, с автоматом, под палящим солнцем Капчагая. А после нихуа вот так не умираешь на земле, стоишь и слушаешь как на тебя орёт комбат, что, мол, чего так медленно бежите, или вприсядку полкилометра до казармы, держа калаш над головой.
Так это гражданские, для гражданского 10 км очень достойно.
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  Druid 09.08.2017 в 22:49:15   # 623495
Цитата: Прапор от 09.08.2017 18:51:07
чмыри . Десятку каждую неделю, по пересеченке, с автоматом, под палящим солнцем Капчагая. А после нихуа вот так не умираешь на земле, стоишь и слушаешь как на тебя орёт комбат, что, мол, чего так медленно бежите, или вприсядку полкилометра до казармы, держа калаш над головой.

Доброго времени суток уважаемый, это ролик не о физической подготовке, а о поступке человека!
А судя по вашему комментарию...
Такой поступок не для вас(((
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