Дотащил до финиша

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danilov 09 Августа 2017 в 17:12:11
В этом году лидером гонки был 23–летний Джесси Орах. Его главный конкурент 34–летний Роберт Гомес отставал примерно на 30 секунд. Когда он прошёл последний поворот, увидел, что Джесси Орах лежит на земле: буквально в 50 метрах от финиша с ним произошёл тепловой удар. Гомес подхватил Ораха и буквально дотащил его до финиша, толкнув перед собой и подарив ему победу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Прапор от 09.08.2017 18:51:07Так это гражданские, для гражданского 10 км очень достойно.
чмыри . Десятку каждую неделю, по пересеченке, с автоматом, под палящим солнцем Капчагая. А после нихуа вот так не умираешь на земле, стоишь и слушаешь как на тебя орёт комбат, что, мол, чего так медленно бежите, или вприсядку полкилометра до казармы, держа калаш над головой.
чмыри . Десятку каждую неделю, по пересеченке, с автоматом, под палящим солнцем Капчагая. А после нихуа вот так не умираешь на земле, стоишь и слушаешь как на тебя орёт комбат, что, мол, чего так медленно бежите, или вприсядку полкилометра до казармы, держа калаш над головой.
Цитата: Прапор от 09.08.2017 18:51:07
чмыри . Десятку каждую неделю, по пересеченке, с автоматом, под палящим солнцем Капчагая. А после нихуа вот так не умираешь на земле, стоишь и слушаешь как на тебя орёт комбат, что, мол, чего так медленно бежите, или вприсядку полкилометра до казармы, держа калаш над головой.
чмыри . Десятку каждую неделю, по пересеченке, с автоматом, под палящим солнцем Капчагая. А после нихуа вот так не умираешь на земле, стоишь и слушаешь как на тебя орёт комбат, что, мол, чего так медленно бежите, или вприсядку полкилометра до казармы, держа калаш над головой.
Доброго времени суток уважаемый, это ролик не о физической подготовке, а о поступке человека!
А судя по вашему комментарию...
Такой поступок не для вас(((