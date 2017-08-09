Дотащил до финиша

чмыри. Десятку каждую неделю, по пересеченке, с автоматом, под палящим солнцем Капчагая. А после нихуа вот так не умираешь на земле, стоишь и слушаешь как на тебя орёт комбат, что, мол, чего так медленно бежите, или вприсядку полкилометра до казармы, держа калаш над головой.