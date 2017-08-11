Этот иностранец принял дозу смешарика и долго торчал у кафе, создавая неудобства посетителям. Сперва он прицепился к посетителю в зеленой в белую полосочку футболке. Последнему не понравилось неадекватное поведение и сказал тому убраться в другое место. Позже вмешалась охрана. Однако, несмотря на предупреждения охраны, молодой человек продолжал безобразничать. В результате чего получил смачный удар локтем по лицу и упал. После чего поднялся с бутылкой и направился к охраннику, вероятно для мести?"

От себя поясню: в руках у парня белые шарики, в них накачивают веселящий газ (N2O) и продают в клубах или кафе, глубоко дышишь шариком а потом "улетаешь" на пару секунд, стоимость шарика от 2 до 5 $, но такого поведения от них не будет, скорее всего виной тому алкоголь или просто наглое поведение парня.