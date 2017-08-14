Vittorio Brumotti in Astana

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danilov 14 Августа 2017 в 17:35:19
В команде "Astana Pro Team" рассказали, как Витторио Брумотти удалось попасть на мост вместе с велосипедом и как он потом спустился.
"На мост забрался Витторио Брумотти практически ползком. Многие интересуются, как ему удалось поднять с собой велосипед. Витторио пришлось снять с себя майку и одним концом привязать велосипед. Спускался он также ползком. Страховки не было. Это фишка самого экстремала", – рассказала пресс-секретарь столичной велокоманды "Astana Pro Team" Дина Ибраева.
По словам Дины Ибраевой, некоторые астанчане подумали, что на мосту находится известный в Казахстане велогонщик Александр Винокуров.
"Александр Винокуров не взбирался на мост. Но снять ролик с участием Витторио Брумотти было его инициативой. Он переживал, как ведутся съёмки, так что его роль в этом ролике была дистанционная", – отметила Дина Ибраева.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 14.08.2017 в 19:34:32 # 624239
Цитата: Даун от 14.08.2017 19:24:22
А че не спустился
А че не спустился
читай новость внимательно
"В команде "Astana Pro Team" рассказали, как Витторио Брумотти удалось попасть на мост вместе с велосипедом и как он потом спустился. ."
может и есть видео спуска , но то кто выложил эту новость походу не нашел
приходится верить словам нашей велоконюшни