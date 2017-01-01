Ночная операция по захвату н.п. Эль-Кдер ВС САР

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danilov 14 Августа 2017 в 22:48:09
Операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников – генерала Сухела Хасана. Непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники.
Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от ДАИШовцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо.
Началу десантной операции предшествовало эффективное огневое поражение позиций и техники группировки ДАИШ в данном районе, осуществленное силами реактивной артиллерии сирийской армии и вертолетами Ка-52 из состава российской армейской авиации. С помощью систем ночного видения прославленные «Аллигаторы» не только эффективно наводили и корректировали огонь РСЗО, но и сами уничтожали бронетехнику и вооруженные автомашины террористов.
Десант высадился у населенных пунктов Хирбет Микман и Эль-Кдер в провинции Ракка, расположенных в 20 км от линии фронта.
После мощных огневых ударов высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к н.п. Эль-Кдер, захватили господствующую высоту и начали штурм населенного пункта.
В коротком бою сирийские десантники под личным руководством генерала Сухела Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники.
Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия тактического десанта и эффективность нанесенного по боевикам ДАИШ огневого поражения позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь.
Деморализованные и потерявшие боеспособность террористы отступили из данного района. Под контроль сирийской армии перешло общей сложностью около 60 кв км, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.
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