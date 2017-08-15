Полицейский закончил перестрелку одним точным выстрелом преступнику в голову

В какой-то момент офицеру Ричарду Нельсону удалось открыть водительскую дверь, но Салас тут же ее захлопнул. Тогда напарник Нельсона, который стоял с другой стороны автомобиля, тоже подошел к водительской двери.



Салас в это время начал сильно нервничать, после чего достал пистолет калибра .40 и открыл огонь по полицейским.



Он попал в обоих полицейских, но Нельсону удалось быстро отскочить и произвести точный выстрел в голову Саласа.



К счастью, пуля попала Нельсону в бронежилет, а его напарнику – в ремень, так что оба отделались легкими травмами.