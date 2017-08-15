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Полицейский закончил перестрелку одним точным выстрелом преступнику в голову
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danilov 15 Августа 2017 в 16:10:34
В городе Лас-Вегас, штат Невада, полицейские остановили автомобиль 25-летнего Мигеля Саласа из-за краденого телефона. Но тот отказался выходить, и полицейским пришлось выманивать его наружу.

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  12АТП2 15.08.2017 в 20:25:14   # 624524
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