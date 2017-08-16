Свадьба 13-летних детей вызвала бурю в Сети

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Софруджу 16 Августа 2017 в 14:11:37
Видео вызвало ярость у жителей Китая, где детские свадьбы являются довольно серьёзной проблемой. К тому же такие браки не признаются законными, ведь минимальный возраст вступления в брак в Китае составляет 20 лет для женщин и 22 года для мужчин.
"Они же сами еще дети. Как они будут справляться со своими будущими обязанностями?", - вопрошает пользователь соцсети Weibo.
Как сообщается, подростки поженились еще в июне, но видео с церемонии появилось в Сети лишь несколько дней назад.
Свадьбу организовали родители молодоженов, которые были рады этому союзу, несмотря на ранний возраст новобрачных.