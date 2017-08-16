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Свадьба 13-летних детей вызвала бурю в Сети
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Софруджу 16 Августа 2017 в 14:11:37
В Сети появилось видео со свадьбы 13-летних детей из китайской провинции Хайнань. Такой ранний возраст вступления в брак объясняется незапланированной беременностью невесты.



Видео вызвало ярость у жителей Китая, где детские свадьбы являются довольно серьёзной проблемой. К тому же такие браки не признаются законными, ведь минимальный возраст вступления в брак в Китае составляет 20 лет для женщин и 22 года для мужчин.
"Они же сами еще дети. Как они будут справляться со своими будущими обязанностями?", - вопрошает пользователь соцсети Weibo.

Как сообщается, подростки поженились еще в июне, но видео с церемонии появилось в Сети лишь несколько дней назад.

Свадьбу организовали родители молодоженов, которые были рады этому союзу, несмотря на ранний возраст новобрачных.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 16.08.2017 в 14:21:03   # 624749
Этого дерьма в Китае навалом, просто сейчас активизировались правозащитные организации с целью давления по заданию госдепа
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