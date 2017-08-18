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В Казахстане динозавры рвутся наружу
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danilov 18 Августа 2017 в 15:07:24
от 27 янв. 2016 г.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 18.08.2017 в 16:30:54   # 625629
Вы заметили что говорят не на казахском и не на русском даже)))
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  romario 18.08.2017 в 17:38:28   # 625652
Красота. Говорят только мощным взрывом можно потушить
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  старик 18.08.2017 в 17:52:16   # 625661
Напомнило один из этапов игры "Крутой СЭМ".
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