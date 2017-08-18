Житель Астаны снял на видео "иностранцев, ломающих мусорные урны"

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danilov 18 Августа 2017 в 15:24:31
Житель Астаны рассказал о том, как увидел "иностранцев, ломающих мусорные урны", передает Tengrinews.kz.
Как рассказал очевидец, представившийся Темирланом, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 августа по улице Сарайшык в Астане. На кадрах видно, как мужчина, снимавший видео, просит двух молодых людей представиться и спрашивает их о том, что они делают с мусорными баками. Парни полностью игнорируют мужчину. Один из молодых людей по неизвестной причине лежал на земле, а позже встал и резко убежал. Позже автор видео показывает те самые мусорные баки, которые якобы были сломаны неизвестными людьми.
"Я вышел с тренировки. Сначала услышал резкий звук, когда первую урну разбили. Пробежал сначала один парень, мимо него пробежал второй и ногой разбил вторую оранжевую урну. Потом я начал снимать и идти за ними. (...) Я пошел за ними, они зашли в туалет для инвалидов (в ресторане быстрого питания - прим. автора), заперлись там. Там я их дожидался, у меня сел телефон. Когда начал им говорить об этих вещах, хотел привести и все им это пояснить, чтобы они начали собирать, они "включили дурачков", будто я до них "докапываюсь". Я начал и на английском им пояснять, что вызову полицию, если они не уберут это все", - рассказал Темирлан корреспонденту Tengrinews.kz.
Он также объяснил, почему посчитал молодых людей иностранными гостями.
"Вначале я говорил на русском, потому что думал, что поймут, но они меня игнорировали. Они понимали, что я кричал им, но они специально игнорировали, думая, что я отстану. После этого я разговаривал на английском и вполне доходчиво спрашивал, зачем они сбивают ногами мусорные баки", - добавил очевидец.
Автор видео предположил, что парни были в нетрезвом состоянии. Он также рассказал, что объяснил ситуацию находившимся рядом астанчанам, но они начали заступаться за молодых людей.
"Я им объяснил ситуацию, сказал, что могу зарядить телефон и показать им видео. (...) На меня все смотрели, как на дурака, и мне пришлось уйти. Я просил телефон, чтобы позвонить правоохранительным органам, но никто не дал", - отметил Темирлан.
В ДВД Астаны сообщили, что правоохранительные органы проводят проверку.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/astanchanin-snyal-video-inostrantsev-lomayuschih-musornyie-324589/
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Вначале я говорил на русском, потому что думал, что поймут, но они меня игнорировали. Они понимали, что я кричал им, но они специально игнорировали, думая, что я отстану. После этого я разговаривал на английском и вполне доходчиводчиво спрашивал<Эээээ, шшшшшш, иди сюда! >
Он также рассказал, что объяснил ситуацию находившимся рядом астанчанам, но они начали заступаться за молодых людей.я понять не могу.