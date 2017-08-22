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Красиво взлетел
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danilov 22 Августа 2017 в 11:17:45
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  KAN13 22.08.2017 в 11:20:57   # 626144

И быстро свалил .
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  Pole13 22.08.2017 в 11:36:48   # 626151
Низко летел, к дождю.)) а вот тойоту ист жалко, на разбор теперь только((
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  Fotinij 22.08.2017 в 12:18:12   # 626166
Ети его мать. Куда так мчаться на мокром асфальте?! Сказочный дебил.
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