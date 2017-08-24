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Видео
Плачет за Айфон
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Разборка 23 Августа 2017 в 18:10:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 23.08.2017 в 23:59:04   # 626660
Неправильно просит. Нужно не лянгу свою пошире раздвигать, а рот.
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  Сила 24.08.2017 в 00:36:32   # 626662
Красавчик снял на видео и выложил, че сказать, мудило ебучее, ебало бы набить ему и снять на видео. Вообще не мужской поступок
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  GaNjUBASSKIN 24.08.2017 в 01:49:33   # 626672
Цитата: Сила от 24.08.2017 00:36:32
Красавчик снял на видео и выложил, че сказать, мудило ебучее, ебало бы набить ему и снять на видео. Вообще не мужской поступок

Так это ты, СИЛА?...
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  Dior 24.08.2017 в 02:14:18   # 626673
Настя считает, что на Айфон-7 она уже насосала.
Причем сосала она 1,5 месяца, но так, что ей показалось, что все 5 отсасывала.

Парнишка так не считает и предлагает пососать ей еще некоторое время, и тогда возможно он подарит ей Айфон-8.

Но Настя настойчивая и думает, что лучше Айфон-7 сейчас, чем Айфон-8 позже. А вдруг, что-то случится и останется она у разбитого корыта с Самсунгом.

ИМХО
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  332-712 24.08.2017 в 03:40:40   # 626675
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