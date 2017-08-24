Плачет за Айфон

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GaNjUBASSKIN 24.08.2017 в 01:49:33 # 626672
Цитата: Сила от 24.08.2017 00:36:32
Красавчик снял на видео и выложил, че сказать, мудило ебучее, ебало бы набить ему и снять на видео. Вообще не мужской поступок
Красавчик снял на видео и выложил, че сказать, мудило ебучее, ебало бы набить ему и снять на видео. Вообще не мужской поступок
Так это ты, СИЛА?...
Причем сосала она 1,5 месяца, но так, что ей показалось, что все 5 отсасывала.
Парнишка так не считает и предлагает пососать ей еще некоторое время, и тогда возможно он подарит ей Айфон-8.
Но Настя настойчивая и думает, что лучше Айфон-7 сейчас, чем Айфон-8 позже. А вдруг, что-то случится и останется она у разбитого корыта с Самсунгом.
ИМХО