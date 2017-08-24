Иностранцы впервые пробуют казахскую еду

На самом деле, есть национальные узбекские и казахские блюда, которые европейцы переняли и с удовольствием готовят, есть специфические, которые едят только в гостях, а есть и те, что не едят. Я знавал одного человека, который куртом наказывал детей - заставлял съесть за провинность, полагая, что это годится только для наказания (в основном, из-за соли) Лично я обожаю и сам хорошо готовлю плов, кульчитай, манты, но не люблю наурыз-коже и совсем не ем карта, а также, когда подают кусочек от бараньей головы, незаметно кладу в сторонке, чтоб не обиделись, что я брезгую.