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Иностранцы впервые пробуют казахскую еду
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Гость 24 Августа 2017 в 17:59:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
  WauTaH 24.08.2017 в 18:34:10   # 626854
А че они не убили Кени?)
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  BMW 24.08.2017 в 19:03:00   # 626860
Африканке пох.й лижбы по есть
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  Софруджу 24.08.2017 в 20:09:34   # 626864
На самом деле, есть национальные узбекские и казахские блюда, которые европейцы переняли и с удовольствием готовят, есть специфические, которые едят только в гостях, а есть и те, что не едят. Я знавал одного человека, который куртом наказывал детей - заставлял съесть за провинность, полагая, что это годится только для наказания (в основном, из-за соли) Лично я обожаю и сам хорошо готовлю плов, кульчитай, манты, но не люблю наурыз-коже и совсем не ем карта, а также, когда подают кусочек от бараньей головы, незаметно кладу в сторонке, чтоб не обиделись, что я брезгую.
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  12АТП2 24.08.2017 в 20:11:18   # 626865
Накажите меня куртом))))
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  332-712 24.08.2017 в 20:15:05   # 626866
увидел на заставке желтый камыр беша и вот что я вам скажу, люди:
- не ешьте желтый снег и желтый камыр!
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