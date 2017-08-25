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Мультфильм о пьянстве и трезвости
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Jokerkz 25 Августа 2017 в 09:12:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 25.08.2017 в 09:34:07   # 626919
Кто понедельниковый пост в пятницу запостил?
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  Ал 25.08.2017 в 09:39:34   # 626923
Цитата: Viktor11 от 25.08.2017 09:34:07

Quote:
Выпиваю исключительно для запаха.
Дури и своей хватает...


Хотя тема серьезная - у некоторых "тормоза" не работают.
Quote:
Сто грамм - не стоп-кран. Дернешь - не остановишься...
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  332-712 25.08.2017 в 09:41:55   # 626924
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  vladtr 25.08.2017 в 09:58:05   # 626928
Как и в любом деле, самое трудное - начать не пить.
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  Dior 25.08.2017 в 09:59:17   # 626930
Пятый год не пью и чувствую себя очень хорошо.
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  Yerla 25.08.2017 в 11:12:41   # 626941
замечательный мультик .. казахам тоже надо бы запилить подобное для молодежи ..
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  AWP 25.08.2017 в 11:28:12   # 626944
Цитата: Dior от 25.08.2017 09:59:17
Пятый год не пью и чувствую себя очень хорошо.


Зачем живёшь?
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  Ал 25.08.2017 в 12:05:13   # 626952
Цитата: AWP от 25.08.2017 11:28:12
Зачем живёшь?

Quote:
Во время приема в партию:
- Готов ради партии бросить курить?
- Ради партии готов!
- Готов ради партии бросить пить?
- Ради партии на все готов!
- Готов ради партии завязать с женщинами?
- Конечно готов. Нафига мне такая жизнь...
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  bozon house 25.08.2017 в 12:14:53   # 626956
Всего нужно в меру. Подозрительны , эти не пьющие
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  Ал 25.08.2017 в 12:26:45   # 626962
Цитата: bozon house от 25.08.2017 12:14:53
Всего нужно в меру. Подозрительны , эти не пьющие

Знаю нескольких, которые по причине постоянных "синяков" и "шишек" вследствие отсутствия "тормозов" полностью завязали.
У меня другая "проблема": при наличии "тормозов" не люблю наблюдать выходки перебравших...
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  bozon house 25.08.2017 в 12:33:19   # 626964
Цитата: Ал от 25.08.2017 12:26:45
Цитата: bozon house от 25.08.2017 12:14:53
Всего нужно в меру. Подозрительны , эти не пьющие

Знаю нескольких, которые по причине постоянных "синяков" и "шишек" вследствие отсутствия "тормозов" полностью завязали.
У меня другая "проблема": при наличии "тормозов" не люблю наблюдать выходки перебравших...
Так ить компания должна быть , так сказать,- своя!
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  трактор 25.08.2017 в 12:33:38   # 626965
Водку пить это не спортом заниматься тут здоровье нужно
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  Лысый 25.08.2017 в 12:50:43   # 626973
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