Мультфильм о пьянстве и трезвости

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Jokerkz 25 Августа 2017 в 09:12:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Viktor11 от 25.08.2017 09:34:07
Quote:
Выпиваю исключительно для запаха.
Дури и своей хватает...
Дури и своей хватает...
Хотя тема серьезная - у некоторых "тормоза" не работают.
Quote:
Сто грамм - не стоп-кран. Дернешь - не остановишься...
Цитата: Dior от 25.08.2017 09:59:17
Пятый год не пью и чувствую себя очень хорошо.
Пятый год не пью и чувствую себя очень хорошо.
Зачем живёшь?
Цитата: AWP от 25.08.2017 11:28:12
Зачем живёшь?
Зачем живёшь?
Quote:
Во время приема в партию:
- Готов ради партии бросить курить?
- Ради партии готов!
- Готов ради партии бросить пить?
- Ради партии на все готов!
- Готов ради партии завязать с женщинами?
- Конечно готов. Нафига мне такая жизнь...
- Готов ради партии бросить курить?
- Ради партии готов!
- Готов ради партии бросить пить?
- Ради партии на все готов!
- Готов ради партии завязать с женщинами?
- Конечно готов. Нафига мне такая жизнь...
bozon house 25.08.2017 в 12:14:53 # 626956
Цитата: bozon house от 25.08.2017 12:14:53
Всего нужно в меру. Подозрительны , эти не пьющие
Всего нужно в меру. Подозрительны , эти не пьющие
Знаю нескольких, которые по причине постоянных "синяков" и "шишек" вследствие отсутствия "тормозов" полностью завязали.
У меня другая "проблема": при наличии "тормозов" не люблю наблюдать выходки перебравших...
bozon house 25.08.2017 в 12:33:19 # 626964
Цитата: Ал от 25.08.2017 12:26:45Так ить компания должна быть , так сказать,- своя!
Знаю нескольких, которые по причине постоянных "синяков" и "шишек" вследствие отсутствия "тормозов" полностью завязали.
У меня другая "проблема": при наличии "тормозов" не люблю наблюдать выходки перебравших...
Цитата: bozon house от 25.08.2017 12:14:53
Всего нужно в меру. Подозрительны , эти не пьющие
Всего нужно в меру. Подозрительны , эти не пьющие
Знаю нескольких, которые по причине постоянных "синяков" и "шишек" вследствие отсутствия "тормозов" полностью завязали.
У меня другая "проблема": при наличии "тормозов" не люблю наблюдать выходки перебравших...