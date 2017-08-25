Мультфильм о пьянстве и трезвости

Пятый год не пью и чувствую себя очень хорошо.

Цитата: AWP от

Зачем живёшь? Зачем живёшь?

Во время приема в партию:

- Готов ради партии бросить курить?

- Ради партии готов!

- Готов ради партии бросить пить?

- Ради партии на все готов!

- Готов ради партии завязать с женщинами?

- Конечно готов. Нафига мне такая жизнь...

