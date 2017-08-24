Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Задержание банды подростков-убийц
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Августа 2017 в 21:42:45
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, которых подозревают в убийствах и грабежах. Как отмечается на сайте ГСУ СКР по Москве, среди задержанных - трое несовершеннолетних и двое 18-летних молодых людей.

Раскрыть Раскрыть

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь