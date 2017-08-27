Реинкарнация Гитлера в Звездных Войнах

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danilov 27 Августа 2017 в 16:00:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 27.08.2017 в 19:28:58 # 627295
по ходу тут на сайте политинформация - от ватных портянок продолжается , видимо не весь шымкентский народ держиться прокладко-портяночного курса от наших соседей
тема -типа Гитлера в " звездных войнах " круче чем это поединок
едридмадрид 27.08.2017 в 19:35:35 # 627296
ну а что боя касаемо
ШОУ должно продолжаться , пусть даже придется вернуться на ринг - как это сделал Флойд ,
а вот отказавшимуся от российского гражданства ирландцу ( а так хотели видеть чинуши в России, как только в жопу не целовали )
пришлось сменить клетку , на ринг
хотя 127 лямов зелени того стоит , пусть и отгребать пару раундов ( реальный бокс начился только в 8 раунде)
да и Флойд хорош , себя на 400 лямов зелени поднял
MишаМашкевич 27.08.2017 в 19:38:44 # 627297
В целом бой был договорной. Грамотный маркетинг. Народ любит темных лошадок. Букмеры принимали ставки 4:1 на его победу. Это такая была надежда в сказку о золушке.
едридмадрид 27.08.2017 в 19:42:33 # 627298
Цитата: MишаМашкевич от 27.08.2017 19:38:44
Ирландец для меня всегда останется человеком. Изначально его цель было сделать шоу и срубить побольше бабла. Что и было достигнуто. Он красавчег, одним словом.
В целом бой был договорной. Грамотный маркетинг. Народ любит темных лошадок. Букмеры принимали ставки 4:1 на его победу. Это такая была надежда в сказку о золушке.
Ирландец для меня всегда останется человеком. Изначально его цель было сделать шоу и срубить побольше бабла. Что и было достигнуто. Он красавчег, одним словом.
В целом бой был договорной. Грамотный маркетинг. Народ любит темных лошадок. Букмеры принимали ставки 4:1 на его победу. Это такая была надежда в сказку о золушке.
мадам про 4 к 1 подробнее
можно
едридмадрид 27.08.2017 в 19:48:46 # 627300
Цитата: MишаМашкевич от 27.08.2017 19:38:44
Ирландец для меня всегда останется человеком. Изначально его цель было сделать шоу и срубить побольше бабла. Что и было достигнуто. Он красавчег, одним словом.
В целом бой был договорной. Грамотный маркетинг. Народ любит темных лошадок. Букмеры принимали ставки 4:1 на его победу. Это такая была надежда в сказку о золушке.
Ирландец для меня всегда останется человеком. Изначально его цель было сделать шоу и срубить побольше бабла. Что и было достигнуто. Он красавчег, одним словом.
В целом бой был договорной. Грамотный маркетинг. Народ любит темных лошадок. Букмеры принимали ставки 4:1 на его победу. Это такая была надежда в сказку о золушке.
и ещё шоу сделал и придумал не ирландский рыжик ,
а вот этот парень а вернее, его команда ( просто нашли подходяший мешок, в профи боксе , за 127 лямов зелени ) , поэтому этот "парень непохожий, потому что чернокожий"
срубил 400 лямов зелени
По запаху нестиранные портянки ищешь? Так по сети запашок не передается.
Проверь: не кизяком ли с твой "кастрюли" несет?
P.S. Твой словесный понос часом не от доширака? )))
едридмадрид 27.08.2017 в 20:08:32 # 627302
Цитата: MишаМашкевич от 27.08.2017 19:38:44
Народ любит темных лошадок. Букмеры принимали ставки 4:1 на его победу. Это такая была надежда в сказку о золушке.
Народ любит темных лошадок. Букмеры принимали ставки 4:1 на его победу. Это такая была надежда в сказку о золушке.
и ещё мадам
из буржуйских источников- самую большую ставку 880 тыс. баксов зелени , поставили два брата по фамилии Малуфами , на победу Флойда.
они выиграли 120 штук баксов , которые отправятся на благотворительность ( где ваши 4 к 1 , тут явно 8 к 1 ))
кстати народ грузил бабло по самое не хочу , даже больше чем на скачки
Quote:
)))
едридмадрид 27.08.2017 в 20:27:51 # 627306
Цитата: arhar от 27.08.2017 19:46:46
там боксом и не пахло. конор не боксер, а боец юэфси
там боксом и не пахло. конор не боксер, а боец юэфси
MишаМашкевич 27.08.2017 в 20:48:49 # 627308
Пускай придумали другие манагеры, ирландец заслуживает этих денег, как никто другой. В боях без правил он бы их не заработал. А так и честь не уронил ( по сути он не боксер профессиональный). Но все равно с самим Флойдом на ринг вышел. Ещё бабандосы отсыпали ему. Малина же!
едридмадрид 27.08.2017 в 20:53:28 # 627309
Цитата: MишаМашкевич от 27.08.2017 20:48:49
Ставки в начале недели было 4:1. Т.е. за победу ирландца давали 4 коэффициента. Это в иностранной букмекерской конторе.
Пускай придумали другие манагеры, ирландец заслуживает этих денег, как никто другой. В боях без правил он бы их не заработал. А так и честь не уронил ( по сути он не боксер профессиональный). Но все равно с самим Флойдом на ринг вышел. Ещё бабандосы отсыпали ему. Малина же!
Ставки в начале недели было 4:1. Т.е. за победу ирландца давали 4 коэффициента. Это в иностранной букмекерской конторе.
Пускай придумали другие манагеры, ирландец заслуживает этих денег, как никто другой. В боях без правил он бы их не заработал. А так и честь не уронил ( по сути он не боксер профессиональный). Но все равно с самим Флойдом на ринг вышел. Ещё бабандосы отсыпали ему. Малина же!
мадам оф данные , за иностранные конторы
В мае 2016 года, когда разговоры о возможном бое между Мейвезером и МакГрегором уже шли, но это оказалось фантастикой, американский букмекер из Лас-Вегаса Bovada открыл прием ставок на поединок и стал первым оператором, кто оценил шансы соперников. Так, на Мейвезера был предложен коэффициент 1,05, на МакГрегора — 10,0.
едридмадрид 27.08.2017 в 20:53:54 # 627310
едридмадрид 27.08.2017 в 20:54:30 # 627311
едридмадрид 27.08.2017 в 20:55:22 # 627312
Ирландцу с задиристым характером респект, выступил более чем достойно, даже не упал. Его дыхалка подвела, здесь тебе не UFC 15 минутными раундами где еще пол боя лежа в партере проводят, здесь все 36 минут надо отпахать. Да и победа ему не важна была, он добился чего хотел, бабки! Уверен если бы бойцы дрались на октагоне по правилам ММА то Флойд больше раунда не потянул бы, вот зрелище было бы...
ну вообще-то конор сам выебнулся, что уделает флойда по правилам бокса. хотя на счет октагона не знаю, но если бой будет без перчаток, то конор будет сильно рисковать получить один единственный удар