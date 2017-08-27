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Реинкарнация Гитлера в Звездных Войнах
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danilov 27 Августа 2017 в 16:00:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
  m-a-x-a-t 27.08.2017 в 18:22:17   # 627291
к чему бы это ?
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  строитель 27.08.2017 в 18:31:29   # 627292
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  едридмадрид 27.08.2017 в 19:28:58   # 627295
Цитата: строитель от 27.08.2017 18:31:29


по ходу тут на сайте политинформация - от ватных портянок продолжается , видимо не весь шымкентский народ держиться прокладко-портяночного курса от наших соседей

тема -типа Гитлера в " звездных войнах " круче чем это поединок
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  едридмадрид 27.08.2017 в 19:35:35   # 627296
Цитата: строитель от 27.08.2017 18:31:29


ну а что боя касаемо

ШОУ должно продолжаться , пусть даже придется вернуться на ринг - как это сделал Флойд ,
а вот отказавшимуся от российского гражданства ирландцу ( а так хотели видеть чинуши в России, как только в жопу не целовали )
пришлось сменить клетку , на ринг

хотя 127 лямов зелени того стоит , пусть и отгребать пару раундов ( реальный бокс начился только в 8 раунде)

да и Флойд хорош , себя на 400 лямов зелени поднял
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  MишаМашкевич 27.08.2017 в 19:38:44   # 627297
Ирландец для меня всегда останется человеком. Изначально его цель было сделать шоу и срубить побольше бабла. Что и было достигнуто. Он красавчег, одним словом.
В целом бой был договорной. Грамотный маркетинг. Народ любит темных лошадок. Букмеры принимали ставки 4:1 на его победу. Это такая была надежда в сказку о золушке.
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  едридмадрид 27.08.2017 в 19:42:33   # 627298
Цитата: MишаМашкевич от 27.08.2017 19:38:44
Ирландец для меня всегда останется человеком. Изначально его цель было сделать шоу и срубить побольше бабла. Что и было достигнуто. Он красавчег, одним словом.
В целом бой был договорной. Грамотный маркетинг. Народ любит темных лошадок. Букмеры принимали ставки 4:1 на его победу. Это такая была надежда в сказку о золушке.


мадам про 4 к 1 подробнее
можно
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  arhar 27.08.2017 в 19:46:46   # 627299
там боксом и не пахло. очередной наеб от жадного до денег "денюжки". кто купился на этот цирк? если бы флойд захотел, то бой бы завершилсмя в 1-2 раунде. а ставить ему счет 50-0 это уже перебор. журналюги любят приврать. бой был неофициальный, конор не боксер, а боец юэфси. рекорд марчиано не побит. тем более 43 нокаута в 49 боях
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  едридмадрид 27.08.2017 в 19:48:46   # 627300
Цитата: MишаМашкевич от 27.08.2017 19:38:44
Ирландец для меня всегда останется человеком. Изначально его цель было сделать шоу и срубить побольше бабла. Что и было достигнуто. Он красавчег, одним словом.
В целом бой был договорной. Грамотный маркетинг. Народ любит темных лошадок. Букмеры принимали ставки 4:1 на его победу. Это такая была надежда в сказку о золушке.


и ещё шоу сделал и придумал не ирландский рыжик ,

а вот этот парень а вернее, его команда ( просто нашли подходяший мешок, в профи боксе , за 127 лямов зелени ) , поэтому этот "парень непохожий, потому что чернокожий"
срубил 400 лямов зелени



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  Ал 27.08.2017 в 20:00:49   # 627301
Цитата: едридмадрид от 27.08.2017 19:28:58

По запаху нестиранные портянки ищешь? Так по сети запашок не передается.
Проверь: не кизяком ли с твой "кастрюли" несет?

P.S. Твой словесный понос часом не от доширака? )))
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  едридмадрид 27.08.2017 в 20:08:32   # 627302
Цитата: MишаМашкевич от 27.08.2017 19:38:44
Народ любит темных лошадок. Букмеры принимали ставки 4:1 на его победу. Это такая была надежда в сказку о золушке.


и ещё мадам
из буржуйских источников- самую большую ставку 880 тыс. баксов зелени , поставили два брата по фамилии Малуфами , на победу Флойда.
они выиграли 120 штук баксов , которые отправятся на благотворительность ( где ваши 4 к 1 , тут явно 8 к 1 ))

кстати народ грузил бабло по самое не хочу , даже больше чем на скачки
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  Ал 27.08.2017 в 20:16:52   # 627304
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  едридмадрид 27.08.2017 в 20:27:51   # 627306
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  MишаМашкевич 27.08.2017 в 20:48:49   # 627308
Ставки в начале недели было 4:1. Т.е. за победу ирландца давали 4 коэффициента. Это в иностранной букмекерской конторе.
Пускай придумали другие манагеры, ирландец заслуживает этих денег, как никто другой. В боях без правил он бы их не заработал. А так и честь не уронил ( по сути он не боксер профессиональный). Но все равно с самим Флойдом на ринг вышел. Ещё бабандосы отсыпали ему. Малина же!
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  едридмадрид 27.08.2017 в 20:53:28   # 627309
Цитата: MишаМашкевич от 27.08.2017 20:48:49
Ставки в начале недели было 4:1. Т.е. за победу ирландца давали 4 коэффициента. Это в иностранной букмекерской конторе.
Пускай придумали другие манагеры, ирландец заслуживает этих денег, как никто другой. В боях без правил он бы их не заработал. А так и честь не уронил ( по сути он не боксер профессиональный). Но все равно с самим Флойдом на ринг вышел. Ещё бабандосы отсыпали ему. Малина же!


мадам оф данные , за иностранные конторы

В мае 2016 года, когда разговоры о возможном бое между Мейвезером и МакГрегором уже шли, но это оказалось фантастикой, американский букмекер из Лас-Вегаса Bovada открыл прием ставок на поединок и стал первым оператором, кто оценил шансы соперников. Так, на Мейвезера был предложен коэффициент 1,05, на МакГрегора — 10,0.
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  едридмадрид 27.08.2017 в 20:53:54   # 627310
Через пару дней подтянулись и европейские букмекерские компании со своими котировками. Коэффициент на победу Мейвезера варьировался от 1,03 (у букмекера Sky Bet) до 1,07 (Paddy Power). Поставить на победу ирландца можно было за 7,5 (Paddy Power) или 11,0 (Sky Bet). Вероятность ничейного исхода оценивалась от 26,0 (Paddy Power) до 41,0 (Sky Bet).
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  едридмадрид 27.08.2017 в 20:54:30   # 627311
15 июня 2017 года, когда официально было объявлено о времени и месте боя, букмекерская компания William Hill оценила вероятность победы Мейвезера коэффициентом 1,08, МакГрегора — 7,0, а через месяц коэффициент на успех ирландца снизился до 5,5, на триумф Флойда — вырос до 1,14
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  едридмадрид 27.08.2017 в 20:55:22   # 627312
«Победа Макгрегора, у которого нет опыта боксерских поединков, должна оцениваться коэффициентом примерно 101,0. Ему будет противостоять один из величайших боксеров современности. Однако наши игроки, похоже, верят в то, что ирландцу удастся совершить громкий апсет», — заявлял представитель букмекера Тони Кенни. В William Hill на тот момент 83% объема ставок на исход боя приходились на победу Конора.
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  jumanjiqz 27.08.2017 в 22:45:34   # 627327
Bynth
Цитата: строитель от 27.08.2017 18:31:29

Ирландцу с задиристым характером респект, выступил более чем достойно, даже не упал. Его дыхалка подвела, здесь тебе не UFC 15 минутными раундами где еще пол боя лежа в партере проводят, здесь все 36 минут надо отпахать. Да и победа ему не важна была, он добился чего хотел, бабки! Уверен если бы бойцы дрались на октагоне по правилам ММА то Флойд больше раунда не потянул бы, вот зрелище было бы...
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  arhar 27.08.2017 в 22:57:17   # 627328
jumanjiqz
ну вообще-то конор сам выебнулся, что уделает флойда по правилам бокса. хотя на счет октагона не знаю, но если бой будет без перчаток, то конор будет сильно рисковать получить один единственный удар
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  arhar 27.08.2017 в 23:00:36   # 627329
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  TATARIN7 28.08.2017 в 00:00:41   # 627355
Мужики бабло подняли, и пофиг что там весь мир болтает
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