Реинкарнация Гитлера в Звездных Войнах

Ставки в начале недели было 4:1. Т.е. за победу ирландца давали 4 коэффициента. Это в иностранной букмекерской конторе.Пускай придумали другие манагеры, ирландец заслуживает этих денег, как никто другой. В боях без правил он бы их не заработал. А так и честь не уронил ( по сути он не боксер профессиональный). Но все равно с самим Флойдом на ринг вышел. Ещё бабандосы отсыпали ему. Малина же!