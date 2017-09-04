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ДТП в Бразилии
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danilov 04 Сентября 2017 в 12:46:14
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Tigr2
04.09.2017 в 12:53:34
# 628665
мопед самоликвидировался потом!
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Texacian
04.09.2017 в 13:40:48
# 628672
Кажется я не сяду на мопед никогда ))
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babki
04.09.2017 в 13:42:21
# 628673
От таких хозяев и я бы сбежал. Главное чтобы маленькая дочурка была цела
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