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В метро Барселоны
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danilov 04 Сентября 2017 в 12:47:33
В метро Барселоны произошла стычка между сотрудниками полиции и мигрантами. Драке предшествовал конфликт сотрудника метрополитена с одним из мигрантов, который не купил билет и пытался попасть в поезд, чтобы продавать какие-то товары. Чтобы разрешить конфликт он позвал своих друзей, однако прибывшие полицейские заставили мигрантов отступить.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mitis Grek 04.09.2017 в 13:10:50   # 628667
в который раз... доигрались со своей толерантностью.
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  Странник 626 04.09.2017 в 13:11:17   # 628668
обезьяны"... На остров необитаемый нужно этих "эмигрантов" отправить - пускай по пальмам лазают : бананы собирают...
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  андремас 04.09.2017 в 13:20:49   # 628669
Цитата: Странник 626 от 04.09.2017 13:11:17
обезьяны"... На остров необитаемый нужно этих "эмигрантов" отправить - пускай по пальмам лазают : бананы собирают...


Аха, на Шпицберген.
Бананы на пальмах не растут)
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  Странник 626 04.09.2017 в 13:29:48   # 628671
Цитата: андремас от 04.09.2017 13:20:49
Цитата: Странник 626 от 04.09.2017 13:11:17
обезьяны"... На остров необитаемый нужно этих "эмигрантов" отправить - пускай по пальмам лазают : бананы собирают...


Аха, на Шпицберген.
Бананы на пальмах не растут)
а ведь на пальмы похоже"_)

С детства мы привыкли считать, что бананы растут на пальмах. Но, оказывается, банан — это трава. Конечно, не та, что растёт на газонах, а гигантская, достигающая в высоту от 5-6 до 15 м.

http://fishki.net/48094-gde-rastut-banany-24-foto--2-video.html
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