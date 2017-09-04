В метро Барселоны

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danilov 04 Сентября 2017 в 12:47:33
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Mitis Grek 04.09.2017 в 13:10:50 # 628667
Странник 626 04.09.2017 в 13:11:17 # 628668
Цитата: Странник 626 от 04.09.2017 13:11:17
обезьяны"... На остров необитаемый нужно этих "эмигрантов" отправить - пускай по пальмам лазают : бананы собирают...
обезьяны"... На остров необитаемый нужно этих "эмигрантов" отправить - пускай по пальмам лазают : бананы собирают...
Аха, на Шпицберген.
Бананы на пальмах не растут)
Странник 626 04.09.2017 в 13:29:48 # 628671
Цитата: андремас от 04.09.2017 13:20:49а ведь на пальмы похоже"_)
Аха, на Шпицберген.
Бананы на пальмах не растут)
Цитата: Странник 626 от 04.09.2017 13:11:17
обезьяны"... На остров необитаемый нужно этих "эмигрантов" отправить - пускай по пальмам лазают : бананы собирают...
обезьяны"... На остров необитаемый нужно этих "эмигрантов" отправить - пускай по пальмам лазают : бананы собирают...
Аха, на Шпицберген.
Бананы на пальмах не растут)
С детства мы привыкли считать, что бананы растут на пальмах. Но, оказывается, банан — это трава. Конечно, не та, что растёт на газонах, а гигантская, достигающая в высоту от 5-6 до 15 м.
http://fishki.net/48094-gde-rastut-banany-24-foto--2-video.html