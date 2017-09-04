В метро Барселоны

Цитата: Странник 626 от

обезьяны"... На остров необитаемый нужно этих "эмигрантов" отправить - пускай по пальмам лазают : бананы собирают... обезьяны"... На остров необитаемый нужно этих "эмигрантов" отправить - пускай по пальмам лазают : бананы собирают...

Аха, на Шпицберген.Бананы на пальмах не растут)