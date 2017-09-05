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Хорошая реакция спасает кожные покровы и жизнь
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danilov 05 Сентября 2017 в 12:53:31


"В ночь с пятницы на субботу едва не сгорел один из ночных клубов в Выксе.
В распоряжении Выкса.РФ оказалось видео, на котором видно, как неизвестный открывает входную дверь клуба и кидает бутылку с зажигательной смесью, едва не попадая в охранников.
По счастливой случайности никто не пострадал и заведение не сгорело. Благодаря оперативным действиям охраны возгорание быстро ликвидировали огнетушителем.
Подробности происшествия выясняются."
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  Aлекс 05.09.2017 в 13:16:56   # 629013
хорошая охрана, быстро среагировали
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