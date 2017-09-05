Хорошая реакция спасает кожные покровы и жизнь

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Сентября 2017 в 12:53:31
"В ночь с пятницы на субботу едва не сгорел один из ночных клубов в Выксе.
В распоряжении Выкса.РФ оказалось видео, на котором видно, как неизвестный открывает входную дверь клуба и кидает бутылку с зажигательной смесью, едва не попадая в охранников.
По счастливой случайности никто не пострадал и заведение не сгорело. Благодаря оперативным действиям охраны возгорание быстро ликвидировали огнетушителем.
Подробности происшествия выясняются."
Комментарии, по рейтингу, по дате