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Дети отстаивают своё право играть во дворе
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danilov 06 Сентября 2017 в 12:46:14


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 06.09.2017 в 12:56:56   # 629350

Молодец парнишка!
Герой плеать пацану говорить "жлоб" что он сейчас приедит....пусть скажет своему сверстнику утырок.
Прав ребенок или не прав НО стоит и не дрейвит отстаивает свою позицию. А у взрослых нет агрументов только орут и орут+ еще и угрожают, а пацан всё по полочкам, слезы вытирает НО! Сука СТОИТ!!!!! МОЛОДЕЦ!
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  Alexy 06.09.2017 в 13:01:00   # 629353
Во, во! Герой - решил "удостоверением" мальчонку напугать!
Везде и во все времена были такие взрослые с детским мозгом, которые запрещали играть в футбол, в хоккей, в асычки, ездить на велосипедах и т.д., и т.п.
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  jumanjiqz 06.09.2017 в 13:24:01   # 629358
Конечно у несовершеннолетних есть права, но их должны отстаивать ихние родители и попечители, взрослые люди, вообщем законные представители! А взрослых слушаться надо. И на первом и на втором дети неадекватные, надо просто позвать взрослых и не пререкаться, уроды! Бля, права они еще качают иждивенцы, пусть тогда налоги платят...
Для "онижедетей", что делать с такими детьми:


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  Tigr2 06.09.2017 в 13:31:37   # 629360
[quote name=jumanjiqz link=previd=90134#629358 date=1504682641]Конечно у несовершеннолетних есть права, но их должны отстаивать ихние родители и попечители, взрослые люди, вообщем законные представители! А взрослых слушаться надо. И на первом и на втором дети неадекватные, надо просто позвать взрослых и не пререкаться, уроды! Бля, права они еще качают иждивенцы, пусть тогда налоги платят...
Для "онижедетей", что делать с такими детьми:

В чем не адекватность детей?
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  строитель 06.09.2017 в 13:37:34   # 629362
заМКАДье
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  Joykin 06.09.2017 в 14:08:40   # 629370
будущее поколение, не в большинстве своем, но все же, будет упертое, им палец в рот не клади.
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  Alexy 06.09.2017 в 14:30:12   # 629376
Цитата: jumanjiqz от 06.09.2017 13:24:01
И на первом и на втором дети неадекватные, надо просто позвать взрослых и не пререкаться, уроды! ..., права они еще качают иждивенцы, пусть тогда налоги платят...

А взрослые на обоих роликах адекватные красавчики?
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  Livi 06.09.2017 в 15:25:17   # 629389
Каждый день около нашего подъезда собирается детвора,не мяч попинать,а поймали чей-то вай-фай и сидят толпами в интернете со своих телефонов/планшетах,соответственно мусорят и в туалет им кстати говоря тоже лень домой сходить.Ну так когда им говоришь,не мусорить в ответ борзое "Это не мы и убирать за собой не будем и вы не имеете права и все в таком духе" Никого не бояться,ты им слово они в ответ десять.
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  Livi 06.09.2017 в 15:27:38   # 629391
Родители кстати подобны детям,диалога с ними нормального не построишь.
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