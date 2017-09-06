Дети отстаивают своё право играть во дворе

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danilov 06 Сентября 2017 в 12:46:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
Молодец парнишка!
Герой плеать пацану говорить "жлоб" что он сейчас приедит....пусть скажет своему сверстнику утырок.
Прав ребенок или не прав НО стоит и не дрейвит отстаивает свою позицию. А у взрослых нет агрументов только орут и орут+ еще и угрожают, а пацан всё по полочкам, слезы вытирает НО! Сука СТОИТ!!!!! МОЛОДЕЦ!
Везде и во все времена были такие взрослые с детским мозгом, которые запрещали играть в футбол, в хоккей, в асычки, ездить на велосипедах и т.д., и т.п.
Для "онижедетей", что делать с такими детьми:
Для "онижедетей", что делать с такими детьми:
В чем не адекватность детей?
Цитата: jumanjiqz от 06.09.2017 13:24:01
И на первом и на втором дети неадекватные, надо просто позвать взрослых и не пререкаться, уроды! ..., права они еще качают иждивенцы, пусть тогда налоги платят...
И на первом и на втором дети неадекватные, надо просто позвать взрослых и не пререкаться, уроды! ..., права они еще качают иждивенцы, пусть тогда налоги платят...
А взрослые на обоих роликах адекватные красавчики?