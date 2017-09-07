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Буксир по-американски
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danilov 07 Сентября 2017 в 13:42:56
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строитель
07.09.2017 в 13:49:53
# 629652
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jumanjiqz
07.09.2017 в 14:06:16
# 629658
А что, во второй отбуксированной машине нет водителя, он что думал что машина сзади будет послушно за ним ехать!?
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DuMoH
07.09.2017 в 14:11:38
# 629661
Цитата:
строитель
от
07.09.2017 13:49:53
открыл комментарии специально, чтоб такой же ролик вставить, меня опередили
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Лысый
07.09.2017 в 14:25:37
# 629669
Таких везде дохуищща.
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Yerla
07.09.2017 в 14:40:19
# 629674
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