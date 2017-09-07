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Буксир по-американски
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danilov 07 Сентября 2017 в 13:42:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 07.09.2017 в 13:49:53   # 629652
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  jumanjiqz 07.09.2017 в 14:06:16   # 629658
А что, во второй отбуксированной машине нет водителя, он что думал что машина сзади будет послушно за ним ехать!?

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  DuMoH 07.09.2017 в 14:11:38   # 629661
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  Лысый 07.09.2017 в 14:25:37   # 629669
Таких везде дохуищща.

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  Yerla 07.09.2017 в 14:40:19   # 629674
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