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На Багамах из-за урагана океан ушёл далеко от берега
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danilov 10 Сентября 2017 в 11:05:37
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Pole13
10.09.2017 в 11:19:46
# 630037
С металлоискателем бы там пройтись, слышал некоторые только за этот счет и живут))
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ss720
10.09.2017 в 11:51:50
# 630041
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