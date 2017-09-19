Игорь, что ты делаешь!?

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Антибиотик 19.09.2017 в 15:01:19 # 631893
Цитата: abeke1984 от 19.09.2017 14:58:44Сам что ли так покупал? В переходе!
Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат.
Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат.
Цитата: Антибиотик от 19.09.2017 15:01:19
Цитата: abeke1984 от 19.09.2017 14:58:44Сам что ли так покупал? В переходе!
Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат.
Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат.
ну не в переходе возможно, но купить абсолютно никакой проблемы нет. Среди молодняка вообще это котируется купить права, круто типа, не лох.
Антибиотик 19.09.2017 в 16:08:53 # 631928
Цитата: КЕДЫ от 19.09.2017 15:40:21
ну не в переходе возможно, но купить абсолютно никакой проблемы нет. Среди молодняка вообще это котируется купить права, круто типа, не лох.
Цитата: Антибиотик от 19.09.2017 15:01:19
Цитата: abeke1984 от 19.09.2017 14:58:44Сам что ли так покупал? В переходе!
Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат.
Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат.
ну не в переходе возможно, но купить абсолютно никакой проблемы нет. Среди молодняка вообще это котируется купить права, круто типа, не лох.
Ну это да! в постсовестких странах все можно купить!!!)) но про переход зачем прям утрировать)) не все же так печально =))