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Игорь, что ты делаешь!?
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danilov 19 Сентября 2017 в 14:47:54
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  abeke1984 19.09.2017 в 14:58:44   # 631890
Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат.
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  Антибиотик 19.09.2017 в 15:01:19   # 631893
Цитата: abeke1984 от 19.09.2017 14:58:44
Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат.
Сам что ли так покупал? В переходе!
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  Кино 19.09.2017 в 15:11:59   # 631895
Игорь, ты что долбаеб?!
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  гримм 19.09.2017 в 15:17:25   # 631901
в телефоне завис наверное!
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  Pole13 19.09.2017 в 15:19:27   # 631904
https://www.drive2.ru/r/audi/1711840/logbook/#pager вот этот Игорь на драйве, все чинил свой рыдван, в конце концов ауди пала смертью безумных. Все живы.
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  КЕДЫ 19.09.2017 в 15:40:21   # 631915
Цитата: Антибиотик от 19.09.2017 15:01:19
Цитата: abeke1984 от 19.09.2017 14:58:44
Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат.
Сам что ли так покупал? В переходе!


ну не в переходе возможно, но купить абсолютно никакой проблемы нет. Среди молодняка вообще это котируется купить права, круто типа, не лох.
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  Антибиотик 19.09.2017 в 16:08:53   # 631928
Цитата: КЕДЫ от 19.09.2017 15:40:21
Цитата: Антибиотик от 19.09.2017 15:01:19
Цитата: abeke1984 от 19.09.2017 14:58:44
Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат.
Сам что ли так покупал? В переходе!


ну не в переходе возможно, но купить абсолютно никакой проблемы нет. Среди молодняка вообще это котируется купить права, круто типа, не лох.

Ну это да! в постсовестких странах все можно купить!!!)) но про переход зачем прям утрировать)) не все же так печально =))
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