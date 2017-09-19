Игорь, что ты делаешь!?

Цитата: Антибиотик от

Цитата: abeke1984 от

Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат. Не умеют ездить. Права понапокупают. В России вообще права в переходах продают, вот и результат. Сам что ли так покупал? В переходе!

ну не в переходе возможно, но купить абсолютно никакой проблемы нет. Среди молодняка вообще это котируется купить права, круто типа, не лох.