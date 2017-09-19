Военный полигон, южнее Питера 17.09.17

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danilov 19 Сентября 2017 в 15:02:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
http://www.fontanka.ru/2017/09/19/041/
danilov 19.09.2017 в 15:39:13 # 631914
Цитата: danilov от 19.09.2017 15:39:13
Лысый, спасибо, твоё видео добавил в пост.
Лысый, спасибо, твоё видео добавил в пост.
Ааа! А то сматрю что то редактируется и модерируется жестко.
danilov 19.09.2017 в 15:48:54 # 631920
Цитата: danilov от 19.09.2017 15:48:54
Когда нижнее плэй нажимаешь начинает верхнее проигрываться
Когда нижнее плэй нажимаешь начинает верхнее проигрываться
Только у меня ссылка на 66.ру была, а стала на фонтанку. Это тоже от кнопки плэй?
danilov 19.09.2017 в 16:09:17 # 631929