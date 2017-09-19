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Военный полигон, южнее Питера 17.09.17
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danilov 19 Сентября 2017 в 15:02:11
Что случилось, почему произошёл пуск не понятно.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 19.09.2017 в 15:15:17   # 631898
войны блиать не в кого стрелять уже по своим херачат!
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  Лысый 19.09.2017 в 15:22:36   # 631907
На учениях «Запад-2017» под Лугой вертолёт выстрелил не по цели: информация о пострадавших уточняется

http://www.fontanka.ru/2017/09/19/041/
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  Pole13 19.09.2017 в 15:24:19   # 631908
Ка 52, у оператора второй день рождения.
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  danilov 19.09.2017 в 15:39:13   # 631914
Лысый, спасибо, твоё видео добавил в пост.
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  Лысый 19.09.2017 в 15:40:39   # 631916
Цитата: danilov от 19.09.2017 15:39:13
Лысый, спасибо, твоё видео добавил в пост.


Ааа! А то сматрю что то редактируется и модерируется жестко.
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  danilov 19.09.2017 в 15:48:54   # 631920
Когда нижнее плэй нажимаешь начинает верхнее проигрываться
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  Лысый 19.09.2017 в 15:52:58   # 631922
Цитата: danilov от 19.09.2017 15:48:54
Когда нижнее плэй нажимаешь начинает верхнее проигрываться


Только у меня ссылка на 66.ру была, а стала на фонтанку. Это тоже от кнопки плэй?
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  danilov 19.09.2017 в 16:09:17   # 631929
запрещено размещать ссылки издания, ссылающиеся на анонимные источники.
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  DrAnDuLeT 19.09.2017 в 16:09:41   # 631930
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