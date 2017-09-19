Попа захватили бесы

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danilov 19 Сентября 2017 в 15:37:56
Внедорожник, вилявший из стороны в сторону, был остановлен в Железнодорожном районе на улице Крылова. Водитель, представившийся как священнослужитель, иерей Дарий Иоанн, был пьян.
В то же время оператор, снимавщий его на видео, провоцировал священника, говоря, в частности: "Вас бесовщина попутала". Полицейские, даже зная, что их действия снимают на камеру, не церемонились с задерживаемым и называли его исключительно на ты.
Священник, судя по его состоянию, плохо понимал, что происходит, пытался вырваться, не хотел садиться в полицейскую машину и звал при этом полицию.
В конце концов на упирающегося и матерящегося водителя удалось надеть наручники, связать его ремнями и запихать в полицейскую машину.
Отметим, что задерживаемый говорит с сильным акцентом. Между тем иерей Дарий Иоанн Константинович действительно имеется в Ханты-Мансийской митрополии. На сайте "Югра православная" сообщается, что он родился в 1979 году, диаконом стал в 2000 году, в 2004 году окончил Кишиневскую духовную академию, служит в храме в честь великомученика Георгия Победоносца города Сургута.
На том же сайте можно узнать, что недавно, 30 августа, Дарий сопровождал митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, когда тот посетил место, выделенное под строительство храма равноапостольного князя Владимира в Сургуте.
Глава сургутского благочиния, начальник задержанного иерея отец Антоний Исаков на звонок журналиста Ura.ru не ответил.