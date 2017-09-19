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Как СССР взорвал ядерную бомбу под землей, чтобы потушить скважину
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danilov 19 Сентября 2017 в 16:18:11
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  Беня Ладен 19.09.2017 в 16:55:04   # 631949
В любой непонятной ситуации используй подземный атомный взрыв.
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  СССР 19.09.2017 в 16:56:35   # 631950
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  Мура45 19.09.2017 в 19:54:15   # 631986
До туркменской Дарбазы так и не дошли руки..
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