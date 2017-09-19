▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Видео
Как СССР взорвал ядерную бомбу под землей, чтобы потушить скважину
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 19 Сентября 2017 в 16:18:11
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Беня Ладен
19.09.2017 в 16:55:04
# 631949
В любой непонятной ситуации используй подземный атомный взрыв.
поощрить (2)
|
покарать (1)
СССР
19.09.2017 в 16:56:35
# 631950
поощрить (6)
|
покарать
Мура45
19.09.2017 в 19:54:15
# 631986
До туркменской Дарбазы так и не дошли руки..
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь