70 летние СТАРИКИ БОДИБИЛДЕРЫ - Возраст не помеха

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
pashok007 20 Сентября 2017 в 09:58:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 20.09.2017 10:34:497 августа 2017 года, Рич Пиана потерял сознание в ванной своего дома, во время стрижки. При падении Пиана ударился головой. Прибывшие в дом врачи не смогли привести его в сознание, в связи с этим было принято решение доставить его в больницу в ввести в состояние медицинской комы. Согласно отчету полиции, у Рича Пианы в доме были обнаружены наркотики (опиаты) и 20 флаконов тестостерона.[2] Скончался 25 августа 2017 г.
Источник: http://sportwiki.to/%D0%A0%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0