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70 летние СТАРИКИ БОДИБИЛДЕРЫ - Возраст не помеха
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pashok007 20 Сентября 2017 в 09:58:57
70 летние старики бодибилдеры с удивительной физической формой для своего возраста, которой позавидуют многие молодые парни. Они доказывают, что занимаясь бодибилдингом и в 70 лет можно отлично выглядеть. Для их возраст не помеха.


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 20.09.2017 в 10:17:02   # 632066
Интересно какую фарму в старости применяют. Тестостерон конечно, своего ведь почти нет, а что еще?
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  Skype 20.09.2017 в 10:28:02   # 632070
В 70 лет такая форма не нужна, подтянут физически да согласен стоит и нужно, но все эти бугры в 70 лет может не надо?
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  NBE 20.09.2017 в 10:29:31   # 632071
Отличная реклама спортивной фармакологии!.
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  NBE 20.09.2017 в 10:34:49   # 632075
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  Лялька 20.09.2017 в 11:28:20   # 632087
Прикольные дедушки...Сколько же они химии сожрали?
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  Aлекс 20.09.2017 в 11:29:51   # 632088
Цитата: NBE от 20.09.2017 10:34:49
7 августа 2017 года, Рич Пиана потерял сознание в ванной своего дома, во время стрижки. При падении Пиана ударился головой. Прибывшие в дом врачи не смогли привести его в сознание, в связи с этим было принято решение доставить его в больницу в ввести в состояние медицинской комы. Согласно отчету полиции, у Рича Пианы в доме были обнаружены наркотики (опиаты) и 20 флаконов тестостерона.[2] Скончался 25 августа 2017 г.
Источник: http://sportwiki.to/%D0%A0%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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