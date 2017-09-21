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Кого накажут за смертельное ДТП с Сердюковым?
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danilov 21 Сентября 2017 в 12:36:01
Виновниками аварии, в которой пострадал командующий российскими ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и водитеь Chevrolet Lanos (Отец 2 детей (погиб), его жена и дети травмированы), могут оказаться сами военные. Автомобиль ВАИ не имел права выезжать на встречную полосу.



В аварии на трассе "Кола" в Мурманской области на большой скорости столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Lanos и следовавший в составе колонны микроавтобус Volkswagen. Эксперты считают, что причиной трагедии могло быть нарушение правил сопровождения кортежа водителем автомобиля Военной автоинспекции (ВАИ), пишет "Газета.Ru".

"Существует инструкция о порядке сопровождения автомобилей, утвержденная приказом МВД, в которой говорится, что водитель автомобиля сопровождения не имеет права отступать от некоторых положений ПДД, даже если он едет со включенным спецсигналом и сиреной. Это некое изъятие из ПДД. В частности, запрещается отступать от правил обгона. На видеозаписи аварии же я видел, что водитель сопровождающей машины пересек сплошную и стал совершать обгон на большой скорости. Он не только нарушил ПДД, но и отошел от инструкции", – прокомментировал видео ДТПпредседатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Тот, кто находится за рулем автомобиля со спецсигналом, не должен подвергать опасности других участников дорожного движения. Если авария произошла на встречной полосе, виноват водитель, который на нее выехал вопреки Правилам дорожного движения. "Тем более командующий ВДВ – чиновник категории А, сопровождавшие его водители обязаны были обеспечить его безопасность", – уверен руководитель Центра контраварийной подготовки водителей "МастерКласс" Алексей Колонтай.

В Министерстве обороны спустя четыре дня после произошедшей 15 сентября аварии заявили, что виновником аварии мог стать водитель Chevrolet, который якобы не справился с управлением и влетел во встречный микроавтобус. Однако у экспертов возникли претензии к официальной версии. Они считают, что на записи с места аварии видно, что военная колонна на большой скорости обгоняет транспортные средства по встречной полосе, пересекая при этом сплошную линию разметки.

https://www.dni.ru/regions/2017/9/20/380704.html
https://www.gazeta.ru/auto/2017/09/20_a_10899002.shtml#
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 21.09.2017 в 12:41:37   # 632385
Мне показалось что Ланос тоже сплошную пересек, двумя колесами, т.е. высунулся..
0.20-21 сек.
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  332-712 21.09.2017 в 12:48:48   # 632388
как по мне, водитель "Ланоса" виноват в своей гибели не меньше. он видел машину полиции, видел "маячки", слышал сирену, видел микроавтобусы сопровождения. и все равно, вовремя не сбросил скорость и не принял вправо.
и, опять же, это выкручивание рулем в сторону встречной полосы...
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  bozon house 21.09.2017 в 12:48:53   # 632389
Для чего впереди идет с мигалками авто? Предупреждает о движении колоны, что должны делать участники движения? То что сделал водитель с регистратора которого снята авария.
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  bozon house 21.09.2017 в 12:49:52   # 632390
332-712 21.09.2017 в 12:48:48 # 632388 прям на пятки наступаю
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  гримм 21.09.2017 в 12:52:52   # 632392
виноват владелец регистратора, так как не ушел на обочину и не пропустил колонну, бусику пришлось выйти на отрезок встречки
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  332-712 21.09.2017 в 12:56:13   # 632394
Цитата: bozon house от 21.09.2017 12:49:52
332-712 21.09.2017 в 12:48:48 # 632388 прям на пятки наступаю


главное, обувь не порвите.

ну серьезно, я когда еду с домашними, то я в каждом встречном и попутном транспорте вижу "дебила" и поэтому максимально сконцентрирован. ну ведь дорога открытая, видимость хорошая. ну сбавь скорость, от тебя же не убудет, семью ведь везешь...
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  332-712 21.09.2017 в 12:58:54   # 632395
Цитата: гримм от 21.09.2017 12:52:52
виноват владелец регистратора, так как не ушел на обочину и не пропустил колонну, бусику пришлось выйти на отрезок встречки


если вы внимательно посмотрите видео, то увидите, что регистратор снизил скорость и съехал на обочину настолько, насколько эта обочина позволяет. там асфальт, ограничительные столбики, дальше кювет. в кювет регистратор должен был съезжать?
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  Alexy 21.09.2017 в 12:59:42   # 632396
Цитата: гримм от 21.09.2017 12:52:52
виноват владелец регистратора, так как не ушел на обочину и не пропустил колонну, бусику пришлось выйти на отрезок встречки

Все должны были "расступиться", остановиться и пропустить кортеж (и встречные и поперечные)... А водитель Ланоса еще и сам на обгон пошел, пытаясь вылезти на встречку.
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  Walter 21.09.2017 в 13:29:16   # 632403
Сделал скрин спецавто сплошную не пересекало
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  12АТП2 21.09.2017 в 13:44:33   # 632406
зачем музыка на видео
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