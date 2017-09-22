Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Кажется я стал понимать латышский
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Сентября 2017 в 17:06:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 22.09.2017 в 17:13:47   # 632666
Я этот язык оказывается тоже знаю
поощрить | покарать
  DuMoH 22.09.2017 в 17:21:14   # 632671
ага, тоже знаю, в начальной школе преподавали...
поощрить | покарать
  bolatbol 22.09.2017 в 17:24:00   # 632672
- Ты уху ел? - старинное латышское приветствие. Считалось, что если с утра поесть ухи, то все у тебя будет получаться плохо, очень плохо.
поощрить (3) | покарать
  Лялька 22.09.2017 в 17:30:30   # 632675
Не понятно ему
поощрить | покарать
  bozon house 22.09.2017 в 17:35:39   # 632678
Цитата: bolatbol от 22.09.2017 17:24:00
- Ты уху ел? - старинное латышское приветствие. Считалось, что если с утра поесть ухи, то все у тебя будет получаться плохо, очень плохо.
Кстати на канале рыбалка есть один дядька-латыш заядлый рыбак. Интересно его послушать и посмотреть на его искусство рыбалки
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь