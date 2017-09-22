Кажется я стал понимать латышский

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danilov 22 Сентября 2017 в 17:06:10
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bozon house 22.09.2017 в 17:35:39 # 632678
Цитата: bolatbol от 22.09.2017 17:24:00Кстати на канале рыбалка есть один дядька-латыш заядлый рыбак. Интересно его послушать и посмотреть на его искусство рыбалки
- Ты уху ел? - старинное латышское приветствие. Считалось, что если с утра поесть ухи, то все у тебя будет получаться плохо, очень плохо.
- Ты уху ел? - старинное латышское приветствие. Считалось, что если с утра поесть ухи, то все у тебя будет получаться плохо, очень плохо.