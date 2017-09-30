Родила в лифте роддома

Бывает в жизни всё.Я тоже в машине родился. Не успели довести до роддома.Отец покойный, тогда про меня сказал - он на дороге не умрет. Мне 49 лет, был в 4 страшных авариях и выжил.Всё таки надо верить в всевышнего и приметы.