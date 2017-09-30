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Родила в лифте роддома
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danilov 30 Сентября 2017 в 23:14:25
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  Маке0912 30.09.2017 в 23:25:10   # 634177
Бывает в жизни всё.
Я тоже в машине родился. Не успели довести до роддома.
Отец покойный, тогда про меня сказал - он на дороге не умрет. Мне 49 лет, был в 4 страшных авариях и выжил.
Всё таки надо верить в всевышнего и приметы.
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  arhar 30.09.2017 в 23:28:31   # 634178
Цитата: Маке0912 от 30.09.2017 23:25:10
Бывает в жизни всё.
Я тоже в машине родился. Не успели довести до роддома.
Отец покойный, тогда про меня сказал - он на дороге не умрет. Мне 49 лет, был в 4 страшных авариях и выжил.
Всё таки надо верить в всевышнего и приметы.

в приметы верить- это ширк
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  Маке0912 30.09.2017 в 23:37:44   # 634179
Цитата: arhar от 30.09.2017 23:28:31
Цитата: Маке0912 от 30.09.2017 23:25:10
Бывает в жизни всё.
Я тоже в машине родился. Не успели довести до роддома.
Отец покойный, тогда про меня сказал - он на дороге не умрет. Мне 49 лет, был в 4 страшных авариях и выжил.
Всё таки надо верить в всевышнего и приметы.

в приметы верить- это ширк

Ширк - разшифруй ?
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  Ал 30.09.2017 в 23:53:37   # 634181
Цитата: Маке0912 от 30.09.2017 23:37:44

Quote:
Считается, что ширк имеет две разновидности - большой (ширк аль-акбар) и малый (ширк аль-асгар): Большой ширк - это явное признание какого либо объекта достойным поклонения помимо Аллаха. Этот грех выводит человека из Ислама, так как непосредственно является язычеством;
Малый ширк же не выводит человека из Ислама потому, что явного признания человеком другого божества не происходит. Это такие "народные" поверья как ношение амулетов, вера в то, что какой-то умерший святой может быть посредником в мольбе человека Богу, вера в приметы и в другие суеверия. Но даже если малый ширк не выводит человека из Ислама, он, тем не менее, является наитягчайшим грехом. Возможно, что Аллах простит совершившего малый ширк, только если он сделал это по незнанию или по неосведомленности. http://dic.academic.ru/dic.nsf/islam/904/Ширк
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  Лысый 01.10.2017 в 00:25:19   # 634184
Quote:
Бывает в жизни всё.
Я тоже в машине родился.


Сенің аты Өрөль?
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  Лысый 01.10.2017 в 00:40:38   # 634189
Да и эти всякие шароханья (зиарат) по "святым" местам читка там намазов, лазанье через камни, тоже ширк.
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