Родила в лифте роддома

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Я тоже в машине родился. Не успели довести до роддома.
Отец покойный, тогда про меня сказал - он на дороге не умрет. Мне 49 лет, был в 4 страшных авариях и выжил.
Всё таки надо верить в всевышнего и приметы.
Цитата: Маке0912 от 30.09.2017 23:25:10
Бывает в жизни всё.
Я тоже в машине родился. Не успели довести до роддома.
Отец покойный, тогда про меня сказал - он на дороге не умрет. Мне 49 лет, был в 4 страшных авариях и выжил.
Всё таки надо верить в всевышнего и приметы.
Бывает в жизни всё.
Я тоже в машине родился. Не успели довести до роддома.
Отец покойный, тогда про меня сказал - он на дороге не умрет. Мне 49 лет, был в 4 страшных авариях и выжил.
Всё таки надо верить в всевышнего и приметы.
в приметы верить- это ширк
Цитата: arhar от 30.09.2017 23:28:31
в приметы верить- это ширк
Цитата: Маке0912 от 30.09.2017 23:25:10
Бывает в жизни всё.
Я тоже в машине родился. Не успели довести до роддома.
Отец покойный, тогда про меня сказал - он на дороге не умрет. Мне 49 лет, был в 4 страшных авариях и выжил.
Всё таки надо верить в всевышнего и приметы.
Бывает в жизни всё.
Я тоже в машине родился. Не успели довести до роддома.
Отец покойный, тогда про меня сказал - он на дороге не умрет. Мне 49 лет, был в 4 страшных авариях и выжил.
Всё таки надо верить в всевышнего и приметы.
в приметы верить- это ширк
Ширк - разшифруй ?
Цитата: Маке0912 от 30.09.2017 23:37:44
Quote:
Считается, что ширк имеет две разновидности - большой (ширк аль-акбар) и малый (ширк аль-асгар): Большой ширк - это явное признание какого либо объекта достойным поклонения помимо Аллаха. Этот грех выводит человека из Ислама, так как непосредственно является язычеством;
Малый ширк же не выводит человека из Ислама потому, что явного признания человеком другого божества не происходит. Это такие "народные" поверья как ношение амулетов, вера в то, что какой-то умерший святой может быть посредником в мольбе человека Богу, вера в приметы и в другие суеверия. Но даже если малый ширк не выводит человека из Ислама, он, тем не менее, является наитягчайшим грехом. Возможно, что Аллах простит совершившего малый ширк, только если он сделал это по незнанию или по неосведомленности. http://dic.academic.ru/dic.nsf/islam/904/Ширк
Малый ширк же не выводит человека из Ислама потому, что явного признания человеком другого божества не происходит. Это такие "народные" поверья как ношение амулетов, вера в то, что какой-то умерший святой может быть посредником в мольбе человека Богу, вера в приметы и в другие суеверия. Но даже если малый ширк не выводит человека из Ислама, он, тем не менее, является наитягчайшим грехом. Возможно, что Аллах простит совершившего малый ширк, только если он сделал это по незнанию или по неосведомленности. http://dic.academic.ru/dic.nsf/islam/904/Ширк
Бывает в жизни всё.
Я тоже в машине родился.
Я тоже в машине родился.
Сенің аты Өрөль?