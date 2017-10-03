Колесо говорит взорвалось

Ну в этом ролике видно, что колесо было докатано. Вероятно ждали зимы - чтобы поменять колесо. Экономия на стоимости резины владельцу машины (явно не водила владелец машины) дала убыток на стоимость машины + потери от невыполненного контракта + потери от простоя. Если прицеп еще можно реанимировать - то машину вряд ли.
Посему не экономьте на здоровье, страховке и правильном техническом обслуживании техники.
Ну в этом ролике видно, что колесо было докатано. Вероятно ждали зимы - чтобы поменять колесо. Экономия на стоимости резины владельцу машины (явно не водила владелец машины) дала убыток на стоимость машины + потери от невыполненного контракта + потери от простоя. Если прицеп еще можно реанимировать - то машину вряд ли.
Посему не экономьте на здоровье, страховке и правильном техническом обслуживании техники.
понадеялись на авось, поговорка есть хорошая: "кроилово ведет к попадалову".