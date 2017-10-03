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Колесо говорит взорвалось
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danilov 03 Октября 2017 в 10:49:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 03.10.2017 в 11:05:56   # 634532
Quote:
Колесо говорит взорвалось

- А знаки препинания?
- Не, не слыхал...
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  walker 03.10.2017 в 11:07:32   # 634533
70% слов в речи - матерные слова. Это бывает от избытка духовных скреп.
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  SlavOst 03.10.2017 в 11:21:03   # 634538
Жесть...
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  Pole13 03.10.2017 в 11:38:28   # 634543
Если рулевые "стреляют", мало шансов что отловишь машину,поэтому "правильные" дальнобои на рулевые не ставят россию и китай, и не докатывают до состояния слика.
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  vvka 03.10.2017 в 11:46:02   # 634548
Цитата: Pole13 от 03.10.2017 11:38:28
...и не докатывают до состояния слика.


Ну в этом ролике видно, что колесо было докатано. Вероятно ждали зимы - чтобы поменять колесо. Экономия на стоимости резины владельцу машины (явно не водила владелец машины) дала убыток на стоимость машины + потери от невыполненного контракта + потери от простоя. Если прицеп еще можно реанимировать - то машину вряд ли.

Посему не экономьте на здоровье, страховке и правильном техническом обслуживании техники.
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  Pole13 03.10.2017 в 12:01:42   # 634551
Цитата: vvka от 03.10.2017 11:46:02
Цитата: Pole13 от 03.10.2017 11:38:28
...и не докатывают до состояния слика.


Ну в этом ролике видно, что колесо было докатано. Вероятно ждали зимы - чтобы поменять колесо. Экономия на стоимости резины владельцу машины (явно не водила владелец машины) дала убыток на стоимость машины + потери от невыполненного контракта + потери от простоя. Если прицеп еще можно реанимировать - то машину вряд ли.

Посему не экономьте на здоровье, страховке и правильном техническом обслуживании техники.
понадеялись на авось, поговорка есть хорошая: "кроилово ведет к попадалову".
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  Мура45 03.10.2017 в 13:12:25   # 634581
Цитата: walker от 03.10.2017 11:05:56
Quote:
Колесо говорит взорвалось

- А знаки препинания?
- Не, не слыхал...

Заголовок не на латинице..
Критике не подлежит.
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  андремас 03.10.2017 в 13:16:30   # 634583
Цитата: walker от 03.10.2017 11:07:32
70% слов в речи - матерные слова. Это бывает от избытка духовных скреп.


Чужие скрепы ебать вас не должны.
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