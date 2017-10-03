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Интервью у фермера
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danilov 03 Октября 2017 в 15:28:45
Корреспондент голландского телеканала RTV Noord попытался взять интервью у фермера, занимающегося разведением куриц.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  SPYKER X 03.10.2017 в 15:32:13   # 634611
Фермер похоже не только куриц разводит...
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  GoodZone 03.10.2017 в 15:46:44   # 634615
Ну это же голландия - о ней среди растоманов легенды ходят!!! Наверное перед интевью дунули по привычке .
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  Pole13 03.10.2017 в 15:47:47   # 634616
Спасибо,посмеялся
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  332-712 03.10.2017 в 18:15:59   # 634646
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  старик 03.10.2017 в 19:23:25   # 634653
Напомнило испанца с одним зубом! " Прихожу на свадьбу, а там Басков меня встречает"!
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