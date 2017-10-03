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Интервью у фермера
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danilov 03 Октября 2017 в 15:28:45
Корреспондент голландского телеканала RTV Noord попытался взять интервью у фермера, занимающегося разведением куриц.
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SPYKER X
03.10.2017 в 15:32:13
# 634611
Фермер похоже не только куриц разводит...
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GoodZone
03.10.2017 в 15:46:44
# 634615
Ну это же голландия - о ней среди растоманов легенды ходят!!! Наверное перед интевью дунули по привычке
.
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Pole13
03.10.2017 в 15:47:47
# 634616
Спасибо,посмеялся
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332-712
03.10.2017 в 18:15:59
# 634646
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старик
03.10.2017 в 19:23:25
# 634653
Напомнило испанца с одним зубом! " Прихожу на свадьбу, а там Басков меня встречает"!
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