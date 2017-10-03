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Проглотил пищалку
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danilov 03 Октября 2017 в 15:31:32
Игрушка застряла в дыхательном горле ребенка и издавала гудок при каждом вдохе. Для извлечения потребовалось хирургическое вмешательство.
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Fotinij
03.10.2017 в 17:03:19
# 634637
Какого рожна всякую ерунду в рот пихать?!
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