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Проглотил пищалку
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danilov 03 Октября 2017 в 15:31:32
Игрушка застряла в дыхательном горле ребенка и издавала гудок при каждом вдохе. Для извлечения потребовалось хирургическое вмешательство.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 03.10.2017 в 17:03:19   # 634637
Какого рожна всякую ерунду в рот пихать?!
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