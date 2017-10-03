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Конкурс Crossbar Challenge (Попади в перекладину)
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danilov 03 Октября 2017 в 16:27:04
У мужчины было три попытки попасть в перекладину, и он реализовал каждую из них, отправив организаторов конкурса и фанатов в небольшой шок.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
332-712
03.10.2017 в 18:13:34
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